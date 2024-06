La Serbia minaccia di lasciare EURO 2024: sotto accusa i tifosi croati e albanesi

La Serbia è pronta a scendere in campo alle 15 contro la Slovenia per tenere viva la speranza di poter accedere agli ottavi di finale di EURO 2024. Ma il cammino della nazionale di Stojkovic potrebbe interrompersi, e la causa non è legata ai risultati sul campo.

Infatti, come riporta il Daily Mail, la Federcalcio serba ha chiesto l’intervento, in maniera decisa, della UEFA per punire i tifosi di Croazia e Albania, con le due nazionali che militano nel gruppo dell’Italia e non nel C, che si sono resi protagonisti durante la partita che li ha visti rivali cantando il coro “Uccidi i serbi”.

Serbia abbandona Europeo – Il commento della Federcalcio serba

«Quello che è successo è scandaloso e chiederemo sanzioni alla UEFA, anche a costo di non continuare la competizione», ha detto il segretario generale della Federcalcio serba Jovan Surbatovic. Dietro all’astio fra serbi e croati ci sono questioni politiche e nazionaliste che risalgono alle cosiddette guerre jugoslave, fra cui c’è anche quella del Kosovo che coinvolge l’Albania, con tensioni che si trascinano da anni.