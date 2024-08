Ucraina, hotel prenotato dallo Shakhtar distrutto da un attacco russo

Anche il mondo del calcio in Ucraina fatica ad andare avanti, mentre prosegue il conflitto con la Russia. Un tragico evento ha rischiato di colpire anche lo Shakhtar Donetsk, celebre squadra del campionato ucraino, che nella stagione 2024/25 potrebbe affrontare anche i club italiani nella nuova Champions League che nascerà il prossimo 29 agosto.

In un tragico sviluppo degli eventi sul territorio ucraino, l’Aurora Hotel a Kryvyi Rih, prenotato proprio dalla società per la prossima partita di Premier League ucraina contro l’FC Kryvbas, è stato colpito durante la notte da missili russi. L’hotel, dove la squadra di Marino Pusic avrebbe dovuto soggiornare in vista della partita di domenica 1° settembre, è stato distrutto.

Secondo il Servizio di Emergenza Statale, due corpi sono stati recuperati dalle macerie, con altre cinque persone ferite e due ancora disperse. Le operazioni di ricerca e salvataggio sono in corso. Lo Shakhtar Donetsk e l’intera comunità calcistica sono scioccati da questo devastante incidente.