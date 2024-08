Ufficiale, la FIFA lancia l’asta per i diritti tv del Mondiale per Club in Europa

Dopo una lunga attesa, è finalmente arrivata l’ufficialità: la FIFA ha lanciato l’asta per i diritti tv del nuovo Mondiale per Club in Europa. I diritti in questione coprono l’edizione 2025 (la prima del nuovo torneo a 32 squadre, che si giocherà negli USA) e quella del 2029, offrendo a un’ampia gamma di emittenti la possibilità di «trasmettere incontri unici, tifosi appassionati e sfide drammatiche in un torneo emozionante e inclusivo».

Basato sul merito sportivo in un ciclo di quattro anni, Real Madrid, Chelsea e Manchester City partecipano al torneo rappresentando l’Europa come vincitori della UEFA Champions League, insieme ad altri nove club che si sono qualificati tramite il ranking UEFA. Anche club delle confederazioni AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL e OFC saranno ugualmente rappresentati.

Diritti tv Mondiale per Club – Due i posti mancanti per l’edizione 2025

L’edizione inaugurale del Mondiale per Club segnerà l’inizio di una nuova era nella storia del calcio per club, con un trofeo completamente nuovo che diventerà sinonimo di diversità e qualità del calcio globale, «poiché il calcio per club unisce il mondo negli Stati Uniti», spiega la FIFA. Attualmente, restano solo due posti disponibili per i club che parteciperanno al torneo, dopo che il Boca Juniors ha assicurato il proprio piazzamento attraverso il percorso ranking della CONMEBOL la scorsa settimana.

I 32 club saranno divisi in otto gruppi competitivi di quattro squadre ciascuno durante il sorteggio del torneo finale. Ogni club giocherà tre partite, con i primi due di ogni gruppo che avanzeranno alla fase a eliminazione diretta, comprendente ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale. Al torneo si disputeranno sessantatré partite.

Diritti tv Mondiale per Club – Coinvolti anche i club nel processo

«La FIFA cerca inoltre di preservare il diritto di coinvolgimento dei club partecipanti, quando applicabile, inclusa l’Associazione dei Club Europei (ECA), attraverso uno stile innovativo, collaborativo e progressista di consultazione e decisione. Questo per garantire che le fondamenta del torneo siano costruite saldamente dal basso, beneficiando dell’esperienza, della competenza e dei preziosi contributi sia della FIFA che dei club partecipanti provenienti da tutto il mondo. Pertanto, la FIFA si riserva il diritto di coinvolgere i club partecipanti (compresi quelli rappresentati dall’ECA) per quanto riguarda gli elementi di valutazione, analisi o decisione di questo processo ITT», conclude l’organo di governo del calcio mondiale.