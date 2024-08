Champions, ultime sfide prima del girone: scelto il playoff in esclusiva Amazon

La nuova Champions sta per essere svelata, ma non prima degli ultimi scontri tra le squadre che si contendono ancora un posto nel nuovo girone unico. A scendere in campo su Prime Video – che trasmette 18 sfide del torneo in esclusiva ogni stagione – saranno i cechi dello Slavia Praga contro i francesi del Lille per il play-off di ritorno della competizione.

La partita è in programma mercoledì 28 agosto dalle ore 20:50, calcio d’inizio alle 21:00. La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Inoltre, su tutti i dispositivi web, mobile e su Smart TV attraverso la Fire Tv Stick, sarà attiva X Ray, la funzionalità che permetterà agli appassionati di sport di accedere in tempo reale con un solo click a statistiche (fornite da Opta), momenti chiave del match e formazioni delle squadre in campo.

Ad X Ray si aggiungono anche le due funzionalità tecnologiche Recap Rapido, che permette, a match iniziato, di rivedere i gol segnati fino a quel momento, riassunti in clip rapidissime, prima di andare automaticamente alla diretta della partita, e Momenti Chiave, disponibile su SmartTV e FireTV, che permette di tornare rapidamente ai momenti chiave della partita (ad esempio gol, espulsioni o calci di rigore) cliccando due volte verso il basso il cursore del telecomando.

I clienti Prime in Italia possono vedere le partite della UEFA Champions League attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online.