Juventus, ufficiale anche Conceiçao: costerà 7 milioni per una stagione

Adesso è ufficiale: Francisco Conceicao è un nuovo calciatore della Juventus. «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società FC Porto per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francisco Fernandes de Conceicao a fronte di un corrispettivo di € 7 milioni», ha scritto il club in una nota ufficiale.

«Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi», prosegue la società nel comunicato che annuncia l’ingresso del nuovo innesto, che si metterà a disposizione di Thiago Motta.

Conceicao stipendio Juve – I termini dell’operazione con il Porto

Soffermandosi su quest’ultima operazione, i termini della trattativa hanno sorpreso tifosi e addetti, visto che si tratta di un prestito secco oneroso senza alcuna opzione in favore della Juve per un acquisto a titolo definitivo. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci in tal senso una prelazione in favore del club bianconero. Ma quanto costerà il prestito di Conceiçao alla Juventus? Come impatterà l’operazione sui conti 2024/25?

Come detto, l’operazione fra i club che si è conclusa sulla base di un prestito secco oneroso dal valore di 7 milioni di euro più 3 milioni di bonus. Il costo totale per il prestito di Conceiçao sarà inserito per intero nel bilancio che si chiuderà il prossimo 30 giugno 2025, visto che si tratta di un prestito annuale.

In questa cifra, secondo quanto riportato dalla stampa sportiva italiana, sarebbe incluso anche lo stipendio del giovane calciatore (che verosimilmente sarà dunque coperto dal Porto). Quindi, sulla base di queste indicazioni, Conceiçao peserà nel bilancio della Juve 2024/25 una cifra pari a 7 milioni di euro. Operazione che potrebbe poi avere un seguito la prossima estate, quando entrerà in scena la clausola rescissoria pari a 30 milioni che è già prevista nel contratto sottoscritto quest’anno fra Conceiçao e il Porto.