Cristiano Ronaldo, il miglior marcatore di tutti i tempi nella UEFA Champions League, sarà premiato dal presidente della UEFA Aleksander Ceferin, in riconoscimento della sua straordinaria eredità nella competizione più prestigiosa al mondo. Il calciatore portoghese torna così a fare capolino in Europa, mentre la sua carriera si sta concludendo in Arabia Saudita, con la maglia dell’Al Nassr.

I risultati di Ronaldo nella principale competizione per club d’Europa – ottenuti nel corso di oltre 18 anni – saranno celebrati durante la cerimonia inaugurale del sorteggio della prima fase a 36 squadre della UEFA Champions League 2024/25, che si terrà giovedì 29 agosto al Grimaldi Forum di Monaco.

L’ex attaccante di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus ha segnato 140 gol in Champions League in 183 presenze. Con 11 gol di vantaggio su Lionel Messi e 46 su Robert Lewandowski, terzo in classifica, Ronaldo guida la classifica dei marcatori.

«Cristiano Ronaldo è una delle stelle più luminose nella costellazione della UEFA Champions League. I suoi straordinari traguardi come goleador nella competizione sembrano destinati a resistere alla prova del tempo, ponendo una sfida notevole per le future generazioni. La sua eccellenza costante ai massimi livelli è una testimonianza della sua incessante ricerca di onori sia di squadra che individuali», ha dichiarato Aleksander Ceferin.

«Nel corso di oltre due decenni, ha continuamente evoluto e affinato il suo gioco, mantenendo una passione giovanile per segnare e celebrare gol. La sua professionalità, etica del lavoro, dedizione e capacità di brillare sul più grande palcoscenico sono qualità che i calciatori di tutto il mondo dovrebbero aspirare a emulare», ha aggiunto il presidente della UEFA.

Ronaldo ha concluso sette diverse stagioni di Champions League come capocannoniere – più di qualsiasi altro giocatore – a partire dai suoi otto gol nella vittoriosa edizione del Manchester United nel 2007/08 fino ai suoi 15 gol quando il Real Madrid vinse il terzo titolo consecutivo nel 2017/18. Detiene anche il record per il maggior numero di gol in una singola stagione di Champions League, avendo segnato 17 volte nel 2013/14, inclusa la rete nei tempi supplementari contro l’Atlético Madrid nella finale.

L’attaccante portoghese ha vinto la competizione una volta con il Manchester United e quattro volte con il Real Madrid, diventando il primo giocatore nella storia a vincere la competizione cinque volte. È anche l’unico giocatore ad aver segnato in tre diverse finali di UEFA Champions League (2008, 2014, 2017). Detiene inoltre il record per la più lunga striscia di marcature consecutive in Champions League, avendo segnato in 11 partite consecutive dal giugno 2017 all’aprile 2018. Ronaldo ha anche segnato ben otto triplette in Champions League.

Il plurivincitore del Pallone d’Oro e del premio UEFA Men’s Player of the Year è anche il miglior marcatore di sempre in tutte le competizioni per club UEFA (145 gol in 197 presenze) nonché il giocatore più prolifico nella storia del calcio internazionale maschile (130 gol in 212 presenze).

Di seguito, la carriera di Cristiano Ronaldo in numeri: