Nardi Bautista in streaming gratis? Guarda l’incontro in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Nardi Bautista in streaming gratis, sfida valida per gli US Open 2024.

Luca Nardi sfiderà Roberto Bautista nella giornata di oggi, lunedì 26 agosto, nel match valido per il primo turno degli US Open 2024. Debutto proibitivo per il pesarese, che non è al meglio fisicamente e non sta neppure vivendo un momento di forma particolarmente positivo. Ha infatti perso 8 degli ultimi 9 incontri disputati e nell’ultimo mese e mezzo ha disputato un solo match, a Washington contro Krueger, ritirandosi nel secondo set.

Nardi Bautista in streaming gratis? Quando e dove vedere la sfida

Nardi e Bautista scenderanno in campo come primo match dalle 17:00 italiane (QUI LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA) sul Court 7. La copertura televisiva degli US Open è affidata a Sky Sport e SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch. 64 del digitale terrestre), che seguiranno in simulcast i tabelloni dello slam americano. Lo US Open si può seguire in streaming anche sulle piattaforme OTT NOW e SupertenniX, ma anche su supertennis.tv: per accedere ai contenuti è sufficiente effettuare la registrazione.