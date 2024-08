Gianluigi Buffon vince il Premio del Presidente UEFA 2024

Il Presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha reso omaggio all’ex portiere e capitano dell’Italia, Gianluigi Buffon, assegnandogli il Premio del Presidente UEFA 2024. Il premio è un riconoscimento per i risultati incredibili, l’eccellenza professionale e le qualità personali esemplari. Pochissimi portieri sono rimasti ai massimi livelli del calcio per un periodo così lungo come Buffon, le cui grandi e costanti prestazioni hanno coperto un sorprendente arco temporale di 28 anni.

Con 176 presenze in nazionale, Buffon è il portiere con più presenze di tutti i tempi, il calciatore italiano con più presenze in Azzurro e il quarto calciatore europeo per numero di partite in nazionale. Buffon ha raggiunto l’apice della sua carriera nel 2006, risultando fondamentale nel successo dell’Italia nella Coppa del Mondo FIFA in Germania.

Buffon ha vinto dieci volte il campionato italiano (record), la Coppa UEFA 1999, sei Coppe Italia e la Ligue 1 durante una carriera che lo ha portato dal Parma alla Juventus e viceversa, con una breve parentesi al Paris Saint-Germain.

«Gianluigi Buffon è un giocatore che ammiro da quando è venuto alla ribalta da giovanissimo col Parma a metà degli anni Novanta. Oltre alla sua presenza imponente tra i pali, la sua longevità e la sua determinazione lo hanno reso e lo rendono tutt’oggi una fonte d’ispirazione per gli appassionati di calcio di tutto il mondo. La sua incredibile continuità negli anni potrebbe indurre molti a credere che rimanere ai vertici del calcio sia facile. Ma non è così. Il fatto che abbia scelto di seguire il suo club in Serie B all’apice della sua carriera, nonostante fosse ricercato dai più importanti club di tutto il mondo, la dice lunga. Buffon è anche uno dei primi atleti a parlare apertamente di salute mentale e depressione, contribuendo ad aumentare la consapevolezza di questo problema nello sport professionistico», ha commentato Aleksander Ceferin.

Buffon è stato inoltre protagonista indiscusso in sette finali, facendo parate ai limiti dell’impossibile. Per avere una conferma basterebbe chiedere a Filippo Inzaghi (finale di UEFA Champions League 2003) o a Dani Alves (stessa competizione nel 2015). Come un grande vino italiano, andando avanti con l’età è persino migliorato, tanto da vincere il premio UEFA di Portiere dell’Anno a 39 anni, dopo che la Juventus ha raggiunto la sua seconda finale di Champions League in tre anni.

Buffon ha appeso i guanti al chiodo poco più di un anno fa, chiudendo la sua prestigiosa carriera dove tutto era iniziato nel novembre 1995 con il Parma: «Finisce qua!», ha detto, al termine di una gloriosa carriera che gli è valsa lo status di uno dei più grandi portieri della storia del calcio. «Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme».

Il premio verrà consegnato a Buffon durante la cerimonia del sorteggio della nuova fase campionato a 36 squadre della UEFA Champions League 2024/25, che si terrà giovedì 29 agosto al Grimaldi Forum di Montecarlo. Nell’albo d’oro, Buffon succede a Miroslav Klose e ad Arrigo Sacchi, che hanno vinto il premio rispettivamente nel 2023 e nel 2022.