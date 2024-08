Dove vedere US Open 2024 in tv e in streaming? A New York è tutto pronto per lo US Open, quarto e ultimo torneo stagionale del Grande Slam. Inizia oggi, lunedì 26 agosto, l’avventura verso la conquista del titolo (CLICCA QUI PER IL TABELLONE COMPLETO), con quattro italiani in campo nel tabellone maschile (nove complessivi nella manifestazione).

Le migliori partite del torneo saranno visibili in chiaro e anche a pagamento, grazie alla nuova partnership pluriennale tra Sky e SuperTennis. La pay-tv di Comcast ha ceduto diversi tornei del WTA, ma ha acquisito i diritti di trasmettere in diretta tutte le sfide del torneo del Grande Slam, in programma tra il 26 agosto e l’8 settembre.

Dove vedere US Open 2024 – La programmazione in chiaro

Per quanto riguarda la diretta in chiaro degli incontri da New York il canale di riferimento è quello di SuperTennis, con le migliori partite con particolare focus sugli italiani, che saranno trasmesse sul canale 64 del digitale terrestre. Inoltre, grazie alla tecnologia Hbbtv, si potrà infatti accedere ogni giorno a tutti gli incontri in programma su altri tre campi sul neonato multichannel SuperTennis Plus. La funzione è presente su tutte le Smart TV di recente fabbricazione connesse ad internet.

Lo US Open si può seguire anche sulla piattaforma OTT SupertenniX, gratuita per tutti i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel (altrimenti il costo, attualmente in promozione, è di €1,99 al mese). Qui ogni giorno saranno trasmessi live gli incontri in programma su nove campi. Gli spettatori potranno anche rivederli on demand insieme a tutti i contenuti raccolti nel corso della giornata: interviste ai protagonisti, curiosità, approfondimenti e dietro le quinte.

Dove vedere US Open 2024 – Le dirette su Sky Sport

Tutte le sfide saranno visibili anche a pagamento. Su Sky e NOW fino a 6 canali per vivere ogni giorno tutte le emozioni del torneo. Principale riferimento per le due settimane di gioco il canale Sky Sport Tennis, che ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, campo centrale del torneo, e Sky Tennis Show, lo studio che alle 16.30 (17.30 da martedì 3 settembre) aprirà ogni giornata e, a mezzanotte e mezza, lancerà ogni sessione notturna, accompagnando gli appassionati tra un match e l’altro con aggiornamenti, interviste, highlights, analisi tattiche allo Sky Tech e il contributo degli inviati di Sky Sport direttamente dalla Grande Mela.

Le sfide saranno visibili anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252, che, in alternanza con gli altri grandi eventi Sky in diretta, trasmetteranno i match di giornata. Ogni giorno, inoltre, fin dalle prime ore della mattinata (alle 8.15 su Sky Sport 24 e alle 8.30 su Sky Sport Tennis) il magazine Highlight Show raccoglierà il meglio degli incontri più importanti della giornata da poco conclusa.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, grazie al quale poter scegliere di seguire, in modo semplice, ogni singolo match su qualunque campo si giochi. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta da tutti i campi in cui si gioca a Flushing Meadows. Per i clienti NOW, il servizio Extra Match mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai vari campi di gioco.

Dove vedere US Open 2024? Il programma completo su Sky

Di seguito, il programma completo della pay-tv:

LUNEDÌ 26 AGOSTO – 1^ GIORNATA

dalle 17 alle 5.30 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e NOW alle 16.30 e a 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis

MARTEDÌ 27 AGOSTO – 2^ GIORNATA

dalle 17 alle 5.30 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e NOW alle 16.30 e a 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO – 3^ GIORNATA

dalle 17 alle 5.30 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e NOW alle 16.30 e a 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis

GIOVEDÌ 29 AGOSTO – 4^ GIORNATA

dalle 17 alle 5.30 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 e NOW alle 16.30 e a 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis

VENERDÌ 30 AGOSTO – 5^ GIORNATA

dalle 17 alle 5.30 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e NOW alle 16.30 e alle 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis e NOW

SABATO 31 AGOSTO – 6^ GIORNATA

dalle 17 alle 5.30 Sky Sport Uno (dalle 20.30), Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 252, Sky Sport 253, Sky Sport 254 e NOW

Sky Sport Uno (dalle 20.30), Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 252, Sky Sport 253, Sky Sport 254 e NOW alle 16.30 e alle 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis e NOW

DOMENICA 1° SETTEMBRE – 7^ GIORNATA

dalle 17 alle 5.30 Sky Sport Uno (dalle 23.30), Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Uno (dalle 23.30), Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e NOW alle 16.30 e alle 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis e NOW

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE – 8^ GIORNATA

dalle 17 alle 5.30 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e NOW alle 16.30 e alle 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis e NOW

MARTEDÌ 3 SETTEMBRE – 9^ GIORNATA

dalle 18 alle 5.30 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e NOW alle 17.30 e alle 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis e NOW

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE – 10^ GIORNATA

dalle 18 alle 5.30 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e NOW alle 17.30 e alle 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Tennis e NOW

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE – 11^ GIORNATA

dalle 18 – finale doppio misto Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Tennis e NOW dalle 01 – Semifinali femminili Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW alle 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

VENERDÌ 6 SETTEMBRE – 12^ GIORNATA

dalle 18 – finale doppio femminile Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW dalle 21 – semifinali maschili Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW alle 20.30 Sky Tennis Show Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

SABATO 7 SETTEMBRE – 13^ GIORNATA

dalle 18 – finale doppio maschile Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Tennis e NOW Dalle 22 – finale femminile Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW alle 21.30 e alle 00.30 Sky Tennis Show Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW

DOMENICA 8 SETTEMBRE – 14^ GIORNATA