Serie A: assegnati i diritti tv in Danimarca, si cerca un partner in Francia

Si è svolta questa mattina, in videoconferenza, una nuova assemblea della Lega Serie A. L’incontro tra i 20 club del massimo campionato italiano aveva come tema principale i diritti audiovisivi a livello internazionale, per i quali prosegue il lavoro di assegnazione nei Paesi del mondo che sono attualmente scoperti.

La Danimarca si aggiunge al novero degli Stati in cui è possibile vedere la Serie A Enilive all’estero, grazie a un accordo di trasmissione delle partite del massimo campionato italiano per il biennio sportivo 2024-2026. Restano attualmente scoperti alcuni mercati importanti, su tutti quello francese, per il quale la Serie A è alla ricerca di una soluzione.

Attualmente ci sono sul tavolo due offerte: la prima proveniente da BeIN Sports e la seconda di DAZN, che in Francia trasmette la Ligue 1 e che in Italia detiene i diritti di tutte le sfide di campionato fino al 2028/29. Le proposte delle due emittenti – complici le attuali condizioni del mercato – sono al ribasso rispetto al ciclo precedente, motivo per cui si sta lavorando per cercare un’intesa che soddisfi tutte le parti in causa.