Inter, è il giorno di Palacios: l'impatto dell'operazione a bilancio

E’ il giorno di Tomas Palacios. Il difensore è pronto ad approdare all’Inter per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Oggi svolgerà le visite mediche di rito al centro Coni, per poi mettere la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro per i prossimi anni. Una società, quella interista, che ha sempre avuto un gran legame con il suo Paese. Palacios sarà il 50esimo argentino della storia del club.

Prima di vestire la maglia dell’Inter, Palacios ha giocato 16 partite con l’Independiente Rivadavia, quasi tutte da titolare. Il calciatore vanta inoltre cinque presenze con l’Argentina Under 20, tre di queste dall’inizio. Ha sempre giocato come centrale sinistro di una difesa a quattro. In panchina c’era Javier Mascherano, uno che ha iniziato da mediano e poi si è reinventato come centrale.

Palacios stipendio Inter – L’impatto dell’affare sui conti

Ora l’Inter, per un’operazione che – anche a livello di investimento – ricorda molto quella che ha portato in Italia Yann Bisseck dall’Aarhus nella passata stagione. Ma come impatterà questo affare sui conti dell’Inter? Quanto costerà il nuovo calciatore al club nerazzurro?

Secondo le indiscrezioni di stampa, il trasferimento avverrà sulla base di 6,5 milioni di euro, cifra alla quale si potrebbero aggiungere ulteriori 4,5 milioni di bonus (per un totale di 11 milioni). Partendo dalla base fissa, la quota ammortamento – considerando che Palacios dovrebbe firmare fino al 2029 – sarà pari a 1,3 milioni di euro.

A questa cifra si aggiungerà poi lo stipendio del calciatore, che in nerazzurro dovrebbe guadagnare 600mila euro a stagione circa. Se così fosse, lo stipendio lordo sarebbe pari a 1,11 milioni di euro, per un costo complessivo pari a 2,41 milioni di euro.