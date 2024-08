Berrettini Ramos in streaming gratis? Guarda l’incontro in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Berrettini Ramos in streaming gratis, sfida valida per gli US Open 2024.

Matteo Berrettini sfiderà oggi Albert Ramos nel match valido per il primo turno degli US Open 2024. Ha pescato bene il tennista azzurro, reduce dalla sconfitta al primo turno a Cincinnati contro Rune, che debutterà contro lo spagnolo Ramos. Tutto apparecchiato per un successo in tre set di Berrettini, opposto ad un avversario esperto ma che ha giocato un solo match in stagione sul cemento (sconfitta per 6-1 6-3 6-1 contro Ruud a Melbourne). Matteo partirà strafavorito e mette già nel mirino il possibile secondo turno contro Taylor Fritz.

Berrettini Ramos in streaming gratis? Quando e dove vedere la sfida

Berrettini e Ramos scenderanno in campo come secondo match dalle 17:00 italiane (QUI LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA) sul Court 7. La copertura televisiva degli US Open è affidata a Sky Sport e SuperTennis (ch. 212 di Sky, ch. 64 del digitale terrestre), che seguiranno in simulcast i tabelloni dello slam americano. Lo US Open si può seguire in streaming anche sulle piattaforme OTT NOW e SupertenniX, ma anche su supertennis.tv: per accedere ai contenuti è sufficiente effettuare la registrazione.