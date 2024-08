La holding di Agnelli chiude il bilancio in utile di quasi 3 milioni nel 2023

Lamse, la holding personale d’investimento controllata e presieduta da Andrea Agnelli e i cui soci sono lo stesso ex presidente della Juventus e la sorella Anna, ha pubblicato il bilancio al 31 dicembre 2023. La società – secondo quanto Calcio e Finanza può svelare da documenti ufficiali – dopo un utile di 205mila euro nel 2022, ha fatto registrare un nuovo utile, in crescita a oltre 2,7 milioni di euro, con ricavi in calo a 297mila euro (493mila euro nel 2022).

L’utile è spinto da proventi finanziari per quasi 3,5 milioni di euro, dei quali 3,3 milioni di euro legati alla distribuzione di utili dalla società controllata Diodo 1. Nel dettaglio, la liquidità della holding è passata dagli oltre 8 milioni di euro del 2019, quando era quadruplicata rispetto all’esercizio precedente, ai 7,6 milioni del 2020, ai 2,3 milioni del 2021, ai circa 2 milioni del 2022, per scendere ai 965mila euro del 31 dicembre 2023. Un calo legato anche in questo caso all’aumento degli investimenti nel corso dell’ultimo anno per quanto riguarda una riorganizzazione del portafoglio della holding.

Nel corso del 2023, Lamse ha mantenuto invariata la partecipazione detenuta in Investimenti Industriali S.p.A., con una quota pari al 50,01% del capitale sociale. Nell’ultimo anno, la Investimenti Industriali ha mantenuto al 4,68% la sua partecipazione detenuta nella Nobis Assicurazioni, mantenendo inoltre una quota del 3,8% in Liberty Zeta Limited.

Nessuna modifica anche nelle partecipazioni di Lamse in Liberty Zeta Limited (4,8%), Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (31%) e Royal Park Real Estate (0,12%), così come nella controllata Diodo 1. Si registra invece la cessione della partecipazione nella società Hicmobile, che rappresentava una quota del 5% del capitale sociale della stessa: per questa operazione è stata registrata una plusvalenza di 160mila euro.

Patrimonio Andrea Agnelli – Il patrimonio netto di Lamse e l’evoluzione della gestione

Nel corso del 2023, Lamse ha incrementato invece a 15,8 milioni di euro gli investimenti detenuti nel fondo di investimento lussemburghese denominato Lamse Alternative Investments RAIF. Nel corso del 2022 Lamse ha sottoscritto 4.887 quote di nuova emissione. Infine, il patrimonio netto di Lamse si assesta sui 28,3 milioni di euro, dato in aumento rispetto ai 25,6 milioni del 2022.

Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione, nel bilancio di Lamse si legge che «in considerazione della tipologia di attività svolta da Lamse, che realizza e sviluppa propri investimenti con l’obiettivo di ritrarne nel tempo una redditività adeguata, il risultato dell’esercizio 2024 dipenderà in larga misura dall’attività di gestione delle partecipazioni detenute».