Juve, arriva anche Conceiçao: costerà 10 milioni per una stagione

La Juventus si prepara ad affrontare la prima trasferta stagionale sul campo del Verona a caccia della seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il convincente 3-0 contro il Como. Ma l’attenzione del popolo bianconero è rivolta alle mosse di Cristiano Giuntoli sul mercato.

Dopo settimane di calma apparente il Managing Director Football bianconero è vicino alla conclusione di due colpi in attacco. Da una parte l’acquisto definitivo dalla Fiorentina di Nico Gonzalez, dall’altra il prestito oneroso di Francisco Conceiçao, figlio d’arte dell’ex calciatore di Inter e Lazio, e proveniente dal Porto, dove è stato lanciato in prima squadra proprio dal padre.

Conceiçao stipendio Juve – I termini dell’operazione con il Porto

Soffermandosi su quest’ultima operazione, i termini della trattativa hanno sorpreso tifosi e addetti, visto che si dovrebbe trattare di un prestito secco oneroso senza alcuna opzione in favore della Juve per un acquisto a titolo definitivo. Ma quanto costerà il prestito di Conceiçao alla Juventus? Come impatterà l’operazione sui conti 2024/25?

Il giovane esterno d’attacco classe 2002 è pronto ad approdare alla corte di Thiago Motta nelle prossime ore grazie al blitz decisivo bianconero che ha portato alla fumata bianca nella giornata di ieri. Un’operazione fra i club che si è conclusa, come detto, sulla base di un prestito secco oneroso dal valore di 7 milioni di euro più 3 milioni di bonus. In attesa di conoscere le cifre ufficiali, che la Juve è tenuta a comunicare visto che si tratta di una società quotata in Borsa, il costo totale per il prestito di Conceiçao sarà messo per intero nel bilancio che si chiuderà il prossimo 30 giugno 2025, visto che si tratta di un prestito biennale.

A questa cifra va sommato lo stipendio lordo che l’esterno portoghese percepirà durante la sua esperienza a Torino. Secondo le ultime indiscrezioni, Conceiçao dovrebbe guadagnare esattamente quanto previsto dal suo contratto con il Porto valido fino al 2029: 1,38 milioni di euro netti. Cifra che al lordo diventa pari a 2,55 milioni.

Quindi, sommando la spesa per il prestito secco annuale e lo stipendio lordo, Conceiçao peserà nel bilancio della Juve 2024/25 una cifra pari a 9,55 milioni più eventuali bonus. Un’operazione che, secondo le indiscrezioni, potrebbe però avere un seguito la prossima estate, quando entrerà in scena la clausola rescissoria pari a 30 milioni che è già prevista nel contratto sottoscritto quest’anno fra Conceiçao e il Porto.