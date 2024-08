Juventus, uno sponsor ponte in attesa di accordi più redditizi

Prosegue la caccia della Juventus al nuovo sponsor di maglia. Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, il club bianconero sarebbe pronto a puntare su uno sponsor ponte, in attesa che nuovi successi rinforzino il brand. La Juventus non ha ancora trovato l’erede di Jeep, che dal 2012 è stato il partner principale dei bianconeri.

Ora, il club controllato da Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann – cerca un accordo breve, di circa due anni: la speranza è che alla scadenza l’arrivo di nuovi campioni e nuove vittorie rafforzino l’appeal del club e permettano di concludere un contratto più remunerativo rispetto a quanto la società sarebbe in grado di ottenere attualmente.

Tra due anni la Juventus punterà a qualcosa in più dei 20-25 milioni di parte fissa l’anno per i quali tratta ora, cifra svelata nella passate settimane da Calcio e Finanza. Ricavi lontani dai 45 milioni di euro che Jeep ha versato con gli ultimi anni di contratto (fatta eccezione per la cifra rivista durante l’ultima stagione, a seguito della mancata partecipazione alle coppe europee).

Il club non ha fretta e dopo la ritirata di Ita continua la ricerca. All’inizio le manifestazioni d’interesse erano una ventina, ma ora si tratta con un numero ridotto di player. In casa Juve si spera comunque di accelerare le trattative con un buon inizio di campionato. Nel frattempo, il club ha deciso di promuovere la collaborazione con Save the Children, che rimarrà sulla divisa fino a quando non arriverà il nuovo partner.