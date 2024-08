EURO 2024, dalla UEFA 32 mln per la sostenibilità e quasi 1 mld alle Federazioni

Dopo un EURO 2020 colpito dalla pandemia, il ritorno dei tifosi negli stadi pieni è stato un evento molto gradito nel torneo continentale, e con numeri da record. Oltre ai 2,7 milioni di persone che hanno assistito alle partite in Germania, ci sono stati altri 6,2 milioni di visitatori nelle 18 fan zone in tutto il Paese, dove i tifosi non solo hanno abbracciato l’atmosfera festosa, ma hanno anche partecipato a corsi di rianimazione cardio-polmonare (CPR).

Oltre 190 nazionalità erano rappresentate tra i sostenitori di EURO 2024, ancor prima di arrivare all’incredibile pubblico televisivo globale per un totale di 5,2 miliardi di spettatori. Fin dall’inizio della competizione, la UEFA era determinata a rendere la sostenibilità un aspetto fondamentale dell’organizzazione di EURO 2024.

Un programma di trasporto pubblico scontato e gratuito ha aiutato l’81% degli spettatori a utilizzare mezzi ecologici per raggiungere gli stadi, ognuno dei quali era impegnato nei principi dell’economia circolare – riutilizzo, riduzione, riciclo e recupero dei rifiuti. In totale, la UEFA ha investito 32 milioni di euro nell’attuazione della strategia ambientale, sociale e di governance (ESG) del torneo, reclutando anche un team di 500 volontari e responsabili della sostenibilità in ciascuna delle dieci sedi ospitanti.

Il successo di EURO 2024 non viene misurato non solo dal mese intenso di calcio, ma anche dall’impatto in Germania e oltre. Nei prossimi quattro anni, un record di 935 milioni di euro di ricavi da EURO 2024 sarà redistribuito tra le 55 Federazioni membri della UEFA attraverso il programma HatTrick. Inoltre, 331 milioni di euro sono stati assegnati alle Federazioni come premi in denaro e ulteriori 240 milioni di euro sono stati dati ai club nazionali che hanno rilasciato giocatori per il torneo.

In Germania, gli sviluppi infrastrutturali agli stadi continueranno a portare benefici, mentre 190 club dilettantistici e 21 associazioni regionali hanno ricevuto 7 milioni di euro di supporto finanziario per progetti di sostenibilità attraverso il fondo climatico di EURO 2024.