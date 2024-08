DAZN, ufficiale l’accordo con Klarna: l’abbonamento annuale a rate

Come pagare DAZN a rate? Klarna, provider globale di pagamenti e servizi per lo shopping assistiti da intelligenza artificiale e DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), piattaforma leader nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo, hanno annunciato oggi l’inizio della prima fase di sviluppo della partnership che punta a rendere l’esperienza di intrattenimento dei tifosi italiani ancora più accessibile grazie alle opzioni di pagamento a rate che consentono maggiore flessibilità.

Flessibilità e accessibilità senza compromessi. Klarna e DAZN vogliono rispondere alle esigenze dei tifosi che desiderano vivere ogni giorno l’emozione dei migliori eventi sportivi, comodamente da casa o in mobilità, attraverso servizi di acquisto semplificati grazie alla rateizzazione del costo dell’abbonamento Annuale con pagamento anticipato.

Come pagare DAZN a rate? Tre pagamenti per l’abbonamento annuale

In questa prima fase iniziale, la partnership tra la piattaforma Buy Now Pay Later e il broadcaster OTT di riferimento per l’intrattenimento sportivo permetterà a tutti i nuovi clienti o ai clienti che riattiveranno un account già esistente senza abbonamento attivo di godersi l’eccellenza dello sport italiano e delle grandi competizioni internazionali in modo ancora più smart e senza dover pensare nell’immediato al costo dell’abbonamento, grazie alla possibilità di pagare in modo flessibile e senza stress in 3 comode rate di pari importo per il pacchetto DAZN sottoscritto e senza interessi – con la prima rata da pagare al momento dell’acquisto, la successiva dopo 30 giorni e l’ultima dopo 60 giorni.

Una stagione ricca di grande sport quella in partenza che vede tutta la Serie A Enilive con 10 partite per ogni turno di campionato; tutta la Serie BKT; il calcio internazionale con in esclusiva LaLiga EA Sports e le migliori partite di Porto, Benfica e Sporting Lisbona della Liga Portugal Betclic; il calcio femminile con tutta la Serie A femminile e la UEFA Women’s Champions League; l’offerta multisport con il grande basket dalla Serie A UnipolSai, all’EuroLega, fino all’EuroCup e alla Basketball Champions League, l’ampia programmazione dedicata alla pallavolo con una selezione di partite della SuperLega maschile e Serie A1 femminile e il Campionato Mondiale 2025, il grande fighting, le migliori partite di NFL e molto altro ancora.