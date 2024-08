Quanto costa DAZN: tutti i prezzi e le offerte per la stagione 2024-2025

Quanto costa DAZN? In molti se lo stanno chiedendo in vista dell’avvio del campionato di Serie A 2024/2025. Avere un abbonamento a DAZN è infatti l’unico modo per seguire in tv o in streaming su smartphone, pc e tablet tutte le partite che la propria squadra del cuore disputerà in campionato nella stagione 2024/2025.

Su Sky (abbonandosi al pacchetto Sky Calcio) o su NOW (acquistando il pass SPORT) saranno infatti trasmesse solo tre partite di Serie A per ogni turno. Anche se da quest’anno Sky avrà a disposizione almeno un “big match” per ogni turno.

Per vedere tutta la Serie A in tv o in streaming è dunque indispensabile avere sottoscritto un abbonamento a DAZN. Ma quanto costa DAZN? Ci sono sconti o promozioni per avere DAZN a sconto? Che cosa offre DAZN oltre alla Serie A 2024/2025? In questo articolo proveremo a rispondere a tutte queste domande.