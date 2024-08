Koopmeiners, addio all’Atalanta: quanto vale il giocatore a bilancio

Teun Koopmeiners è sempre più lontano dall’Atalanta. Dopo le parole del giocatore nei mesi scorsi, ora nella vicenda è intervenuto il tecnico dei bergamaschi Gasperini. parlato del suo futuro in una lunga intervista al De Telegraaf. Futuro che si annuncia sempre più lontano dall’Atalanta, club nel quale si è trasferito dall’AZ Alkmaar nell’estate del 2021 e con il quale ha collezionato 111 presenze e 26 gol nello spazio di quasi tre stagioni.

«La situazione era andata benissimo fino alla settimana scorsa, poi Koopmeiners ha deciso di andare alla Juventus, di non giocare e non allenarsi più con noi. Ha già un accordo con la Juve, si sente stressato», le parole di Gasperini in un’intervista a L’Eco di Bergamo. «Con questo atteggiamento non può essere utile né alla squadra, né ai suoi compagni. La società ha assunto un atteggiamento molto fermo, perché si sente ricattata dalla situazione. Questa situazione è diversa rispetto ad altre volte in cui l’Atalanta ha venduto a peso d’oro».

Ma a proposito di cifre: quanto vale Koopmeiners a bilancio? E quanto dovrà incassare il club bergamasco per fare registrare una plusvalenza dal suo trasferimento?

Quanto vale Koopmeiners? Il valore netto e la possibile plusvalenza

Secondo gli ultimi dati di bilancio ufficiali – rilevati da Calcio e Finanza dal documento sui conti 2022/23 – Koopmeiners aveva un valore netto pari a 8.309.107 euro al 30 giugno 2023. Considerando il rinnovo fino al termine della stagione 2026/27, il valore netto del centrocampista al 30 giugno 2024 è pari a circa 6,2 milioni di euro. Da qui quindi si partirà per valutare l’eventuale plusvalenze per il club bergamasco.

Quanto vale Koopmeiners? La clausola sulla rivendita

Non va dimenticato – come si legge dal bilancio al 30 giugno 2023 – che nell’accordo con l’AZ Alkmaar è però presente una clausola che garantisce agli olandesi una percentuale sulla rivendita oltre una certa cifra. Se gli orobici incasseranno più di 14 milioni di euro, dovranno retrocedere al club olandese il 10% dell’eccedenza (la differenza tra i 14 milioni e la cifra effettivamente incassata).

Qualora ad esempio la Juventus si presentasse con un’offerta da 40 milioni, l’Atalanta dovrebbe quindi versare 2,6 milioni di euro all’AZ Alkmaar (il 10% di 26 milioni, che sono la differenza tra i 40 incassati e i 14 oltre cui si calcola la rivendita) e calcolare quindi la plusvalenza partendo da 37,4 milioni di euro, per arrivare a poco più di 31 milioni.