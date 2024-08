L’Atalanta ha fatto chiarezza sui movimenti di mercato, soprattutto su quelli in uscita. A pochi minuti dal match tra i bergamaschi e il Lecce – sfida d’esordio delle due formazioni nella Serie A 2024/25 – l’amministratore delegato del club nerazzurro, Luca Percassi, ha parlato dei casi più spinosi di queste ultime settimane.

«Ripeto quello che dice sempre mio papà, siamo l’Atalanta e dobbiamo avere chiari i nostri obiettivi: l’anno scorso però per la prima volta avevamo la volontà di confermare tutti i big, protagonisti di un’annata straordinaria con noi. Eravamo preparati ad alcune turbolenze, non ci aspettavamo certe situazioni ma siamo tranquilli perché la proprietà ha dato disponibilità e coglieremo le occasioni», ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Il riferimento è inevitabilmente a Koopmeiners e Lookman, rispettivamente in orbita Juventus e PSG: «Siamo tranquilli, l’idea per la prima volta nella nostra storia era quella di non far partire nessuno. Come società abbiamo rispettato sempre i nostri obblighi, non vediamo l’ora che finisca il mercato che ci ha riservato qualche sfortuna, come l’infortunio di Scamacca. Tutti i giocatori sono giocatori dell’Atalanta e andranno via alle nostre condizioni».

Infine, ancora una battuta sul mercato: «Spesso i ragazzi vengono indotti e gli vengono suggerite cose inopportune. Bisogna regolamentare il calciomercato, non può essere aperto mentre si gioca. Ci abbiamo provato durante questa sessione, ma non abbiamo potuto a causa della lega araba».