I bilanci dei club per regione: Lombardia al top per ricavi e perdite nel 2023

La Lombardia è la regione che fattura più di tutte nell’ambito del calcio professionistico. Il risultato – relativo ai bilanci chiusi al 30 giugno o al 31 dicembre 2023 – emerge da un’analisi realizzata da Adacta Advisory per i quotidiani del gruppo NEM, che mostra anche come la regione di Inter e Milan sia quella che fa registrare allo stesso tempo le perdite maggiori.

Partendo dai ricavi, parliamo di oltre 1,2 miliardi di euro tra Serie A, Serie B e Serie C, un dato spinto inevitabilmente dalla presenza di Inter e Milan, che hanno superato entrambe quota 400 milioni di euro nella stagione 2022/23. Sul rosso complessivo di 160 milioni di euro pesano però le gestioni di Inter (-85 milioni) e Monza (-60 milioni), mentre Milan e Atalanta hanno chiuso entrambe in utile.

Bilanci dei club per regione – Piemonte e Lazio sul podio

Il secondo posto di questa particolare classifica spetta al Piemonte, che tuttavia fattura la metà rispetto alla Lombardia: 628 milioni di euro nel 2023. Il dato in questo caso è spinto dalla Juventus, esattamente come per il rosso aggregato da 139 milioni di euro: i bianconeri hanno fatto registrare perdite per 123 milioni nella stagione 2022/23.

Terzo posto per il Lazio, che con la presenza della Roma e del club di Claudio Lotito mette insieme ricavi complessivi per 454 milioni di euro tra Serie A e Serie C. Nonostante il terzo posto in termini di ricavi, la regione della capitale fa registrare un rosso complessivo per 151 milioni di euro, imputabile prevalentemente ai -102 milioni dei giallorossi.

Bilanci dei club per regione – Campania unica regione in positivo

In totale, sono nove le regioni che superano i 100 milioni di euro di fatturato nel 2023 considerando tutti i club a livello professionistico. Il giro d’affari è chiaramente più modesto per le regioni che non hanno club rappresentanti in Serie A, ma neanche in Serie B, come ad esempio l’Abruzzo e la Basilicata.

Guardando invece al solo risultato netto, tutte le regioni fanno registrare un dato in perdita. L’unica eccezione è rappresentata dalla Campania, che grazie al Napoli fa segnare nel complesso un +40 milioni di euro. I partenopei, nella stagione 2022/23 (quella che ha riportato lo Scudetto) hanno chiuso il bilancio con un utile record di quasi 80 milioni di euro.