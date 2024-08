BetwayScores sigla con il Bologna FC 1909: nuovo top partner del club

New entry tra gli sponsor del Bologna FC 1909 : BetwayScores entra a far parte del club come nuovo Top Partner. Grazie a questa partnership, il marchio BetwayScores sarà presente sui LED a bordocampo, sui cartelli fissi, sul backdrop delle interviste post-partita e sui canali ufficiali dei social media del Bologna FC.

«Siamo entusiasti di diventare Top Partner del Bologna FC 1909, un club rinomato per la sua illustre storia – commenta Alessandro Menghi, head of business development di BetwayScores Italia -. Con il nostro ampio portfolio di sponsorizzazioni sportive globali, non vediamo l’ora di creare contenuti coinvolgenti e esperienze memorabili per i tifosi del Bologna FC. Siamo pronti a supportare il club nelle sue campagne nazionali ed europee».

BetwayScores partner Bologna FC 1909: la forza commerciale del club

La piattaforma di BetwayScores è progettata per offrire un’esperienza completa agli appassionati di sport, con aggiornamenti in tempo reale e contenuti esclusivi.

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto a BetwayScore come nostro nuovo Top Partner – afferma Christoph Winterling, direttore commerciale e marketing del Bologna FC 1909 -. Questa collaborazione sottolinea la forza commerciale del nostro club e il nostro impegno nel fornire esperienze uniche ai nostri tifosi. Collaborare con un marchio globale rinomato come BetwayScores è per noi motivo di grande orgoglio e siamo fieri di entrare a far parte del loro prestigiso portfolio sportivo».