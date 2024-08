Ufficiale, Szczesny lascia la Juve: impatto negativo sul bilancio 2024

Adesso è ufficiale: Wojciech Szczesny non giocherà nella Juventus durante la stagione 2024/25. «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente con il calciatore Wojciech Tomasz Szczesny il contratto di diritto alle prestazioni sportive», si legge nella nota pubblicata dal club bianconero questo pomeriggio.

Ma come impatterà questa risoluzione sui conti della società? A rispondere è la stessa Juventus nel comunicato: «Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2023/2024, pari a € 1,6 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore».

Il club ha deciso – come in casi precedenti, per esempio l’addio di Bonucci – di procedere con una svalutazione, che ammonta al valore residuo a bilancio dell’estremo difensore al 30 giugno 2024. Contestualmente, il club ha fatto “spazio” nei conti 2024/25, perché non dovrà sostenere la quota ammortamento di 1,6 milioni e soprattutto i 12 milioni di stipendio lordo, per un risparmio complessivo di 13,6 milioni di euro rispetto al 2023/24.