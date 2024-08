Ranking UEFA per Paesi, stagione chiave: l'Italia sogna la vetta dopo 25 anni

Le ultime tre stagioni calcistiche sono state ricche di soddisfazioni per i club italiani a livello europeo, con ben sei finali raggiunte (tre di Conference League, due di Europa League e una di Champions League) e due trofei sollevati al cielo: la Conference League della Roma nel 2021/22 e l’Europa League dell’Atalanta nel 2023/24.

Risultati che hanno contribuito a spingere in alto l’Italia nel ranking per Paesi, tanto da consentire alla Serie A di conquistare un quinto posto aggiuntivo in Champions League per la stagione 2024/25. Questo ranking definisce il numero di posti che un Paese ha diritto ad avere nelle competizioni UEFA per i propri club in una stagione, e vede l’Italia attualmente al secondo posto, conquistato nel 2023/24 ai danni della Spagna.

Italia ranking UEFA per Paesi – La classifica attuale

Al via della nuova stagione, il nostro Paese rimane saldamente al secondo posto, con un divario importante proprio ai danni della Spagna. Nel 2024/25 sono infatti considerati i punteggi a partire da 2020/21, andando ad azzerare quelli relativi all’annata 2019/20. In quest’ultima l’Italia aveva conseguito 14,928 punti, mentre la Spagna 18,928. Quindi la nostra federazione ha aumentato ancora di più il proprio vantaggio nei confronti di quella spagnola. Questa la situazione delle top 5 al via della nuova stagione:

Inghilterra – 89,160 Italia – 79,106 Spagna – 73,989 Germania – 71,660 Francia – 57,950

Ricordiamo che l’attuale ranking UEFA prevede che il punteggio delle federazioni nazionali venga calcolato in base ai risultati conseguiti dai propri club nelle ultime cinque stagioni, dividendolo il punteggio ottenuto in una stagione per il numero iniziale di formazioni presenti all’inizio delle competizioni europee di quella annata.

Italia ranking UEFA per Paesi – La proiezione dal 2025/26

Proprio per questo motivo, proiettandoci alla stagione 2025/26 l’Italia potrebbe portare a termine un clamoroso sorpasso e riprendersi una vetta che manca da 25 anni. In proiezione, infatti, il prossimo anno uscirà di scena dal conteggio la stagione 2020/21, che ha visto l’Inghilterra racimolare 24,357 punti e l’Italia solamente 16,285. Questa la classifica guardando alla prossima stagione:

Inghilterra – 64,803 Italia – 62,821 Germania 56,446 Spagna – 54,489 Francia – 50,034

Il divario con gli inglesi, ad ora, sarebbe solamente di un paio di punti. Questo significa che se nella stagione 2024/25 i club italiani facessero registrare un punteggio superiore di almeno due punti risetto a quello dei rivali inglesi (nel 2023/24 i punti furono addirittura quasi quattro), la Serie A tornerebbe a essere il campionato di punta, almeno a livello di ranking UEFA per Paesi.