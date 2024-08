L'Arabia tenta Vinicius: 1 miliardo e il ruolo di ambasciatore per i Mondiali

L’Arabia Saudita tenta Vinicius Jr e l’attaccante brasiliano apre all’ipotesi di un clamoroso trasferimento. Lo scrive l’agenzia di stampa Reuters, sulla base di quanto trapela da fonti vicine al calciatore, a proposito di un’offerta da oltre un miliardo di euro che sarebbe stata presentata a una delle stelle del Real Madrid per il prossimo futuro.

Vinicius, 24 anni, sarebbe stato avvicinato dai funzionari del Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita per sondare il suo interesse a trasferirsi nella Saudi Pro League (SPL) con un contratto quinquennale del valore di circa 200 milioni di euro a stagione fissi, più eventuali bonus. Il pacchetto includerebbe anche un contratto separato di dieci anni per diventare ambasciatore della Coppa del Mondo 2034, che si terrà nel Paese, ma in questo caso i termini economici dell’offerta devono ancora essere discussi.

Arabia offerta Vinicius – Il Real Madrid dice “no”

Sebbene non sia ancora stata presentata un’offerta ufficiale e formale, Vinicius non ha respinto l’idea del trasferimento e ha dato il permesso al PIF di avvicinarsi al Real Madrid. Nonostante sia «felice e motivato» nella capitale spagnola, Vinicius e i suoi rappresentanti credono che un’offerta di questo tenore debba essere studiata attentamente.

Un’altra fonte vicina al giocatore ha dichiarato che il Real non ha mostrato interesse a negoziare un trasferimento, sottolineando la presenza di una clausola di rescissione da un miliardo di euro nel contratto con il giocatore. Al momento, l’attivazione della clausola sembrerebbe l’unico modo per avvicinarsi a Vinicius, con i Blancos che non sarebbero intenzionati a sedersi al tavolo delle trattative.

Arabia offerta Vinicius – Il ruolo dei sauditi nel calcio

Ossessionata dall’essere presa sul serio come una forza calcistica, l’Arabia Saudita ha annunciato un Progetto di Investimento e Privatizzazione dei Club Sportivi, con il fondo PIF che ha acquisito il 75% del capitale dei quattro principali club del Paese: Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal e Al Nassr. Il trasferimento più costoso dell’Arabia Saudita è stato realizzato dal club più titolato del Paese, l’Al Hilal, che ha speso 90 milioni di euro per acquistare l’attaccante Neymar dal Paris St Germain.

Con Karim Benzema all’Al Ittihad e Cristiano Ronaldo all’Al Nassr, PIF ha cercato di persuadere il capitano della Francia, Kylian Mbappé, a diventare il grande nome che l’Al Ahli sta ancora cercando, ma l’attaccante ha rifiutato ogni proposta e ha firmato con il Real Madrid a giugno. Si ritiene che l’offerta per Vinicius sia simile a quella fatta a Mbappé. Il brasiliano si unirebbe all’Al Ahli, affiancandosi agli ex giocatori della Premier League Riyad Mahrez e Roberto Firmino.

Vinicius, che è sotto contratto fino al 2027 dopo aver firmato un prolungamento dell’intesa nel 2022, è uno dei candidati alla vittoria del prossimo Pallone d’Oro come miglior giocatore del mondo dopo aver aiutato il Real a vincere la Champions League e la Liga nella scorsa stagione.