La Juve su Kalulu: quanto vale a bilancio e la possibile plusvalenza per il Milan

La Juventus ha messo gli occhi su Pierre Kalulu. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club bianconero è al lavoro per regalare un nuovo difensore centrale a Thiago Motta dopo la clamorosa piega presa dalla vicenda Todibo, con l’ormai ex centrale del Nizza trasferitosi al West Ham dopo essere stato a lungo un obiettivo concreto di Cristiano Giuntoli.

Il responsabile dell’area tecnica della Juventus avrebbe contattato il Milan e, una volta ottenuto il gradimento del calciatore classe 2000, avrebbe anche inoltrato una prima proposta ufficiale per il suo trasferimento a Torino: parliamo di un prestito oneroso a 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro.

Quanto vale Kalulu? L’impatto dell’operazione sui conti dei rossoneri

Non è chiaro se il Milan sia disposto ad aprire a una cessione del suo difensore con questa formula, ma se così fosse, come impatterebbe un’eventuale cessione? E quanto potrebbe fare registrare di plusvalenza il club rossonero in caso di cessione a titolo definitivo?

Partendo dai dati ufficiali, il valore netto del calciatore a bilancio era pari a 725mila euro al 30 giugno 2023. Considerando il contratto in scadenza nel 2027, senza incrementi del costo storico il valore netto di Kalulu è sceso a 543mila euro al 30 giugno 2024. Ipotizzando un prestito a 3 milioni di euro, la cifra coprirebbe dunque ampiamente la quota ammortamento nel 2024/25 (pari a 181mila euro) e considerando anche l’assenza di stipendio, l’impatto dell’affare sarebbe positivo per 5,44 milioni di euro circa.

Qualora dovessero successivamente concretizzarsi le condizioni per il riscatto, il Milan farebbe inoltre registrare una corposa plusvalenza. Ipotizzando che la Juventus riscatti il calciatore al termine della stagione 2024/25, la plusvalenza per il club rossonero (considerando i 14 milioni) sarebbe pari a circa 13,64 milioni di euro.