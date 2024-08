Il Milan celebra il milanismo: svelata la terza maglia per la stagione 2024/25

Il Milan e Puma hanno presentato oggi il Third kit del club per la stagione 2024/25, una nuova interpretazione dello stile iconico dei rossoneri che incarna lo spirito del Milanismo. La cultura del Milan vive di creatività e colori vibranti. Il nuovo Third kit porta in campo colori nuovi e freschi, aggiungendo un nuovo significato al gioco del calcio.

La nuova divisa da gioco – si legge in una nota – presenta un colore grigio con dettagli su colletto e maniche color menta e tonalità grape – e una versione monocromatica dello stemma del club – per esprimere lo stile milanese in un modo che è allo stesso tempo innovativo e distintamente rossonero, anche in assenza dei colori Rosso e Nero.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer del Milan, ha commentato: «Questo nuovo Third kit sviluppato da Puma è una dichiarazione audace di ciò che il Milanismo rappresenta: innovazione, eleganza e un profondo legame con il patrimonio della nostra città. Siamo entusiasti di vedere i nostri giocatori e tifosi abbracciare questi colori, che rappresentano una svolta moderna dell’identità del nostro club. La collaborazione con Puma ci consente di continuare a superare i limiti, non solo nello stile, ma anche nella sostenibilità, poiché miriamo a dare l’esempio sia dentro che fuori dal campo».

Marco Mueller, Senior Director of Product Line Management Teamsport Apparel di Puma, ha aggiunto: «Il Third kit 2024/25 incarna la miscela unica di tradizione e innovazione che definisce il Milan e si connette con la fanbase più giovane del club per creare qualcosa di nuovo e unico. Abbiamo puntato a creare una maglia che si distinguesse rimanendo fedele all’identità del club. Questo kit riflette lo spirito audace e sofisticato del Milanismo ed è progettato per performare ad altissimi livelli».

Per la prima volta in assoluto nel calcio internazionale, il Milan e Puma utilizzeranno la tecnologia RECYS per applicare nomi e numeri completamente riciclabili su ogni Third kit, pur mantenendo i più elevati standard richiesti a livello di prestazioni. Questa novità si allinea con gli obiettivi di sostenibilità del club e di Puma che continuano i loro sforzi nella promozione di un futuro più sostenibile. Il nuovo Third kit 24/25 del Milan debutterà in campo il 24 agosto, quando la Prima Squadra Maschile affronterà il Parma allo Stadio Ennio Tardini.