Roma, Dybala in Arabia? L’impatto a bilancio tra cessione e risparmio

Ore calde per il futuro di Paulo Dybala, che potrebbe dire addio alla Roma dopo due stagioni. Secondo quando riportato dalla stampa sportiva italiana, il calciatore argentino avrebbe raggiunto l’intesa economica con l’Al-Qadsiah, che prevede un maxi stipendio da 75 milioni di euro per tre anni.

In queste ore l’agente del giocatore vedrà il club giallorosso, che ora dovrà decidere se accettare o meno l’offerta in arrivo dal club arabo da circa 3 milioni di euro, da versare subito nelle casse dei capitolini, più altri 3 al verificarsi di determinate condizioni. Molto meno dei 12 milioni inizialmente previsti dalla clausola rescissoria, scaduta però il 31 luglio.

La cessione di Dybala e il possibile impatto a bilancio

Ma come impatterà l’addio di Dybala sui conti della Roma, se l’argentino dovesse essere ceduto a queste condizioni? Partendo dal suo valore a bilancio, non sono ancora presenti cifre ufficiali in tal senso. Tuttavia, affidandoci alle indiscrezioni della stampa sportiva, sappiamo che il suo costo storico dovrebbe essere pari a circa 4 milioni di euro (le commissioni versate all’agente per il suo ingaggio nel 2022).

Se così fosse, considerando il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, il valore netto a bilancio di Dybala sarà sceso a quota 1,1 milioni di euro circa alla fine del mese di agosto del 2024. Incassando 3 milioni per la cessione dell’attaccante, la Roma farebbe dunque registrare una plusvalenza – seppur minima – di circa 1,9 milioni di euro.

L’effetto sui conti 2024/25 sarebbe inoltre amplificato dal risparmio dello stipendio, che nel 2023/24 è stato pari a 4,5 milioni di euro netti, e dunque 8,33 milioni di euro lordi. Nel complesso, tra plusvalenza, risparmio sull’ammortamento e il risparmio sullo stipendio lordo, l’effetto della cessione sarebbe positivo per circa 11,33 milioni di euro sui conti 2024/25.