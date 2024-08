Dove vedere Inter Chelsea streaming gratis? Guardala in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Inter Chelsea streaming gratis, sesta e ultima amichevole estiva dei nerazzurri di Simone Inzaghi.

Si conclude così il giro di amichevoli dell’Inter, a oltre due mesi di distanza dalla conquista matematica del 20° scudetto, i nerazzurri scendono in campo per il quarto impegno non ufficiale della stagione 2024/25, che li vedrà impegnati su più fronti, compreso il Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti durante l’estate.

L’Inter, che esordirà ufficialmente il 17 agosto contro il Genoa a Marassi, scenderà così in campo a Stamford Bridge per sfidare il Chelsea di Enzo Maresca nell’ultima amichevole che concluderà la preparazione estiva per i nerazzurri di Inzaghi. Non ci saranno nel test londinese Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez, rimasti a Milano per migliorare la propria condizione, oltre agli infortunati Mehdi Taremi, Marko Arnautovic, Piotr Zielinksi e Stefan De Vrij.

Dove vedere Inter Chelsea streaming gratis? Quando si gioca

La partita amichevole Inter-Chelsea si disputerà a Stamford Bridge, la casa dei londinesi, oggi domenica 11 agosto 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro che è stato fissato per le ore 16.

Dove vedere Inter Chelsea streaming gratis? Come seguire la sfida

Per la sesta e ultima amichevole stagionale dei nerazzurri campioni d’Italia in carica (nella passata stagione hanno conquistato il ventesimo scudetto della loro storia, conquistando la matematica certezza nel derby contro il Milan) non è prevista una trasmissione in diretta tv in chiaro. Ma i tifosi nerazzurri potranno assistere in diretta alla sfida in diretta streaming, anche se non gratuitamente. Infatti, Inter-Chelsea sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).