Il mercato folle del Chelsea: nell’era Boehly spesi 1,3 miliardi in tre anni

Ha preso il via per il Chelsea la terza stagione sotto il controllo della nuova proprietà, un consorzio guidato da Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter e Hansjörg Wyss. Una annata in cui i blues vanno in cerca di riscatto, dopo le prime due stagioni sotto la gestione Boehly completamente da dimenticare: nella prima si sono classificati solamente al 12esimo posto in classifica in Premier League e venendo eliminati ai quarti di finale di Champions League per mano del Real Madrid, mentre nel 2023/24 hanno chiuso sesti in campionato qualificandosi per la Conference League.

Una volta preso il controllo del club, Boehly ha adottato una politica piuttosto aggressiva, con investimenti pesanti già a cominciare dalla sessione estiva in vista della stagione 2022/23. Modalità mantenute costanti anche nei periodi di calciomercato successivi, tanto da aver superato nettamente il miliardo di euro speso finora, avvicinandosi sempre più a quota 1,5 miliardi. Con il risultato oggi di ritrovarsi una rosa da quasi 50 giocatori, di cui molti restano in esubero.

Chelsea quanto ha speso mercato – Gli acquisti

Complessivamente, dal suo arrivo, la nuova proprietà ha investito circa 1,28 miliardi di euro sul mercato (a fronte di cessioni per “soli” 440 milioni), rispetto ai circa 750 milioni spesi dal PSG che negli ultimi tre anni è la seconda squadra ad aver speso di più. Si tratta di una media spaventosa di circa 260 milioni di euro per ognuna delle cinque sessioni (tre estive e due invernali finora) dell’era Boehly, a cominciare dalla estate 2022 quando sono arrivati, in ordine di spesa sostenuta per il cartellino (dati Transfermarkt e indiscrezioni di mercato):

Wesley Fofana (Leicester) – 80 milioni di euro

Marc Cucurella (Brighton) – 65 milioni di euro

Raheem Sterling (Manchester City) – 56 milioni di euro

Kalidou Koulibaly (Napoli) – 38 milioni di euro

Carney Chukwuemeka (Aston Villa) – 18 milioni di euro

Cesare Casadei (Inter) – 15 milioni di euro

Pierre-Emerick Aubameyang (Barcellona) – 12 milioni di euro

Gabriel Slonina (Chicago) – 9 milioni di euro

Investimenti che sono cresciuti ancora di più nel primo mercato invernale, quando tra calciatori acquistati subito e in vista della nuova stagione, il Chelsea ha investito quasi 330 milioni di euro. Il tutto senza dimenticare anche prestiti particolarmente onerosi, come gli 11 milioni di euro versati all’Atletico Madrid per avere Joao Felix per sei mesi.

Questi gli ingressi di gennaio:

Enzo Fernandez (Benfica) – 121 milioni di euro

Mykhaylo Mudryk (Shakhtar Donetsk) – 100 milioni di euro

Benoit Badiashile (Monaco) – 38 milioni di euro

Noni Madueke (PSV) – 35 milioni di euro

Malo Gusto (Lione, trasferitosi a luglio 2023) – 30 milioni di euro

Andrey Santos (Vasco da Gama) – 12,5 milioni di euro

David Datro Fofana (Molde) – 12 milioni di euro

Le spese folli dei Blues sono proseguite anche con il mercato 2023/24. Il colpo più oneroso riguarda il centrocampista Moises Caicedo, strappato al Liverpool per la cifra record di 133 milioni di euro. Parliamo di 340 milioni di euro circa spesi durante la passata stagione. Ecco i nomi che si sono uniti al club:

Moises Caicedo (Brighton) – 133 milioni di euro

Ruben Lavia (Southampton) – 62 milioni di euro

Christopher Nkunku (Lipsia) – 60 milioni di euro

Cole Palmer (Manchester City) – 47 milioni di euro

Axel Disasi (Monaco) – 45 milioni di euro

Nicolas Jackson (Villarreal) – 37 milioni di euro

Lesley Ugochukwu (Rennes) – 27 milioni di euro

Robert Sanchez (Brighton) – 23 milioni di euro

Washington (Santos) – 16 milioni di euro

Djordje Petrovic (New England) – 16 milioni di euro

Angelo (Santos) – 15 milioni di euro

Il mercato con spese enormi è proseguito anche durante la sessione di mercato in corso, in cui a due settimane dalla chiusura delle operazioni sono 163 i milioni già investiti per l’acquisto di calciatori, in attesa di chiudere ufficialmente l’operazione da 60 milioni per Pedro Neto con il Wolverhampton che porterebbe le cifre ancora oltre i 200 milioni.

Gli acquisti dell’estate 2024: