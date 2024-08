Dove vedere Lecco Milan Futuro streaming gratis: stasera la sfida di Coppa Italia Serie C

Se hai cliccato qui stai cercando dove vedere Lecco Milan Futuro streaming gratis.

Questo weekend infatti riparte la nuova stagione calcistica per le squadre della terza serie italiana. A scendere in campo per il primo turno di Coppa Italia Serie C ci sarà anche Milan Futuro, ovverosia la seconda squadra del Milan che è pronta a fare l’esordio ufficiale nella sfida in casa del Lecco.

“Sarà un campionato che ci vede appunto alla nostra prima edizione, quindi con tutte le difficoltà del caso, vedi anche altre società che hanno iniziato con delle difficoltà”, le parole di Daniele Bonera, ex difensore e oggi allenatore di Milan Futuro, intervistato da MilanTv alla vigilia della gara. “Ma io sono uno positivo, cerco sempre di vedere il lato buono. Quello che mi ha messo a disposizione la società fino ad oggi è qualcosa di impensabile per la categoria. Nessuna scusa, cerchiamo di fare un campionato importante”.

“Da parte nostra ci sarà l’obiettivo di passare questo turno di Coppa Italia. Ci sono difficoltà logistiche, qualche ragazzo è rientrato dagli Stati Uniti con la Prima Squadra, ancora non so se qualcuno farà parte del gruppo per la partita. Però devo dire che sono qui mi danno ampie garanzie per far sì che possa uscire una buona partita”, ha concluso Bonera.

Dove vedere Lecco Milan Futuro streaming gratis, il tabellone della Coppa Italia Serie C

La squadra di Mister Bonera sarà di scena al Rigamonti-Ceppi di Lecco oggi, sabato 10 agosto, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.00

Per i rossoneri sarà così la prima occasione di fare esperienza a questo livello, all’interno di un tabellone che prevede l’abbinamento al Secondo Turno (eventualmente in programma sabato 17 agosto) contro la vincente di Renate-Novara.

La Coppa Italia Serie C è una delle tante esclusive di Sky Calcio (clicca qui per abbonarti). In particolare, Lecco-Milan Futuro sarà trasmessa in diretta Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, con telecronaca di Pietro Scognamiglio