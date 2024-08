Olimpiadi, gli italiani in gara oggi: dal ciclismo alla pallavolo, ecco i protagonisti

Le Olimpiadi di Parigi si avviano verso la conclusione. Oggi, sabato 11 agosto, si assegneranno le ultime medaglie, con l’Italia arrivata a quota 39 dopo le gare nella capitale francese (40 considerando la medaglia già sicura nella pallavolo femminile): gli azzurri vanno in cerca di un ultimo spunto per centrare il record di sempre in termini di medaglie conquistate.

Il sedicesimo e ultimo giorno dei giochi è ancora caratterizzato da molti eventi con medaglie in palio nella capitale francese, con gli atleti che continuano a contribuire al medagliere delle rispettive nazioni.

Siamo giunti al giorno conclusivo di queste Olimpiadi: domenica 11 agosto alle 20 si terrà la cerimonia di chiusura. Tuttavia, ci sono ancora alcuni risultati da determinare: dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio si disputeranno le ultime competizioni per assegnare le medaglie negli sport di squadra, come pallamano, pallanuoto, pallavolo e basket.

Ci saranno anche le ultime gare di ciclismo su pista, pentathlon moderno, lotta, sollevamento pesi e la maratona femminile. Per l’Italia, gareggeranno Epis e Yaremchuk nella maratona femminile, la nazionale di volley femminile contro gli Stati Uniti in finale, Sotero nel pentathlon e Balsamo e Paternoster nell’omnium femminile.

Olimpiadi italiani in gara oggi, domenica 11 agosto

L’elenco degli italiani in gara oggi: