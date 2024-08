Serie B, oggi nuova assemblea: si decide sui diritti tv

La Lega Serie B si prepara a decidere sul tema dei diritti tv del campionato. E ci sono buone probabilità che anche nei prossimi tre anni si possano seguire le partite del campionato cadetto in televisione e in streaming.

Oggi alle 13.30 infatti è stata convocata una nuova assemblea dei club in cui, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente Balata illustrerà alle società quale soluzione è in vista e l’Assemblea deciderà il da farsi, scegliendo se approvare o meno il piano. I broadcaster dovrebbero rimanere gli stessi ovverosia DAZN e Sky, ma l’offerta è sicuramente in calo.

Per questo i club, che già perdono 900mila euro ciascuno di mutualità dalla Serie A (e senza i diritti di Serie B arriverebbero a una perdita di 3 milioni), devono fare le loro valutazioni. Intanto però la vendita dei diritti all’estero sta andando molto bene (da 2-3 milioni siamo quasi a 7) e che la scelta di vendere alcuni pacchetti di diritti con soluzioni diverse potrebbe generare nuovi introiti.