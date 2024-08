Monza, spunta una nuova pista americana per acquistare il club

Dopo il fallimento della trattativa con Orienta Capital Partners, spunta una nuova pista americana per il Monza. Come riportato da Milano Finanza, negli ultimi giorni un gruppo di imprenditori americani provenienti dal Texas ha mostrato interesse ad acquistare la maggioranza della squadra.

Al momento non ci sono negoziati ufficiali, ma gli imprenditori americani avrebbero iniziato a dialogare con Fininvest, sondando il terreno per un possibile accordo. La riservatezza è massima e non è ancora chiaro quale direzione prenderanno le discussioni, ma sembra che l’intenzione degli americani sia quella di acquistare la maggioranza del club.

Quanto potrebbe valere il Monza sul mercato? Secondo le informazioni emerse durante le trattative con Orienta, il fondo avrebbe voluto acquistare il 70% del club (lasciando a Fininvest il restante 30%) per circa 70 milioni di euro, valutando quindi il club, in termini di enterprise value, 100 milioni di euro.

Il gruppo americano potrebbe non essere l’unico interessato al club. Negli ultimi giorni è circolata di nuovo la voce di un possibile interesse dell’imprenditore greco Evángelos Marinákis, proprietario di Olympiakos e Nottingham Forest, che in passato aveva mostrato interesse per una quota minoritaria del club, senza però concludere nulla. Tuttavia, sembra che al momento non ci siano contatti con Marinákis, quindi queste voci potrebbero semplicemente indicare l’attrattiva del club sul mercato.