Inter, ufficiale la cessione di Carboni al Marsiglia: cifre e impatto a bilancio

Valentin Carboni è ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia. L’Inter ha comunicato tramite una nota ufficiale il trasferimento del giovane argentino classe 2005, che ora sarà sotto la guida di Roberto De Zerbi. Dopo aver prolungato il suo contratto con il club nerazzurro fino al 2029, Carboni è partito lunedì per la Francia, dove ha effettuato le visite mediche e firmato l’accordo con il Marsiglia.

“FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentin Carboni al Marsiglia. Il calciatore argentino classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione”, si legge nella nota pubblicata dal club nerazzurro sul proprio sito.

Secondo le indiscrezioni, Carboni si trasferisce al Marsiglia in una operazione con un prestito oneroso per 1 milione di euro e un’opzione di riscatto per i francesi fissata a 36 milioni di euro più bonus, mentre l’Inter ha un’opzione di contro-riscatto per 40 milioni. Se il Marsiglia, al termine della stagione, decidesse di esercitare l’opzione di riscatto, l’Inter tuttavia avrà 10 giorni di tempo per decidere se far scattare il diritto di contro-riscatto o lasciare che Carboni rimanga definitivamente al club francese.

Carboni al Marsiglia, l’impatto a bilancio

Si tratta di una operazione che garantisce quindi per l’Inter sul bilancio 2024/25 un risparmio sullo stipendio lordo del giocatore (dopo il rinnovo pari a circa 3 milioni lordi) oltre ad un incasso di un milione per il prestito oneroso. Acquistato per 227mila euro dal Catania nel 2020, il valore netto a bilancio al 30 giugno 2024 era pari a 67mila euro, che scenderà a circa 54mila euro al 30 giugno 2025: in sostanza, quindi, in caso di riscatto del Marsiglia a 36 milioni la plusvalenza per Carboni sarà totale.