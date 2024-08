Coro «Gibilterra è spagnola», squalifica in nazionale per Morata e Rodri

Il coro «Gibilterra è spagnola» costa un turno di squalifica per Rodri e Morata in nazionale. Lo ha deciso la UEFA, comunicando oggi la decisione per il coro cantato dai due calciatori spagnoli dopo la vittoria all’ultimo Europeo.

«A seguito dell’apertura – si legge nel comunicato della UEFA – di un procedimento disciplinare contro Rodrigo Hernández Cascante e Álvaro Morata per il comportamento avvenuto durante la presentazione pubblica del trofeo del Campionato Europeo UEFA 2024 a Madrid il 15 luglio 2024, il Comitato di Controllo, Etica e Disciplina UEFA (CEDB) ha preso le seguenti decisioni: