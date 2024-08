Juve, Elkann: «Nuovo ciclo con Thiago Motta: l’obiettivo è essere competitivi»

“Apriamo un nuovo ciclo con un nuovo allenatore, un allenatore giovane che ha un grande potenziale. Il nostro obiettivo è essere competitivi ed è molto chiaro per Thiago Motta e per la squadra. Siamo una squadra che ha voglia di esprimersi. Quest’anno abbiamo campionato, Coppa Italia e Europa, c’è tanto da fare”. Così John Elkann, amministratore delegato di Exor, a pochi minuti dall’inizio dell’amichevole tra la Juventus e la Next Gen allo Stadium intervistato da Sky.

“Le sensazioni di oggi sono di festa, è bello essere qui e lo stadio è pieno – ha aggiunto Elkann -. C’è un legame molto forte tra la mia famiglia e la Juve come quello che c’è tra tante famiglie juventine e la Juve. È un bel momento quello che vede la prima squadra giocare contro la Next Gen che rappresenta il futuro”.