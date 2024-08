A che ora Ganna inseguimento squadre: oggi la sfida per il bronzo

A che ora Ganna inseguimento squadre? Alle Olimpiadi di Parigi 2024 l’Italia che sognava di centrare uno storico bis olimpico nell’inseguimento a squadre del ciclismo su pista, ha abdicato. Oggi gli azzurri dovranno “accontentarsi” della finale per il bronzo con la Danimarca. A sbarrare la strada al quartetto italiano (composto da Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan) ci ha pensato in semifinale un’Australia “mostruosa”, capace di far registrare il nuovo record del mondo, con il tempo di 3:40.730.

“Chapeau”, ha commentato Filippo Ganna. “Sono andati molto vicini al 3.39, noi abbiamo dato il nostro massimo, ma con quel tempo possiamo solo fare i complimenti all’avversario. Concentriamoci sulla finale per il bronzo”. Sorpreso si dice Simone Consonni. “Pensavamo ai più forti, ma l’Australia ci ha sorpreso – le sue parole – Noi ci abbiamo messo testa, cuore e gambe: se non è bastato, è perché loro sono stati bravissimi. Ora la finale per il bronzo, fino a due anni fa sarebbe apparsa impossibile perfino quella. E contro la Danimarca non sarà facile”.

A che ora Ganna inseguimento squadre, la sfida per il podio

In semifinale il quartetto azzurro ha chiuso in 3:43.205, un tempo che almeno è valso la qualificazione alla finale per il terzo e quarto posto, proprio contro la Danimarca. Per Filippo Ganna, argento nella cronometro individuale su strada, l’occasione di chiudere Parigi 2024 con due medaglie. Nella finale per l’oro, invece, l’Australia, a questo punto assoluta favorita, se la vedrà con la Gran Bretagna, che nella semifinale ha avuto la meglio sulla Danimarca.

A che ora Ganna inseguimento squadre, la finale per il bronzo

Il quartetto azzurro scenderà quindi di nuovo in pista oggi, mercoledì 7 agosto, per andare in cerca del bronzo nel testa a testa contro la Danimarca. Secondo il programma olimpico, lo scontro andrà in scena oggi a partire dalle 18.23.

Dove vedere finale inseguimento squadre, la diretta

Per le gare del torneo olimpico non è sempre prevista la trasmissione integrale in diretta in chiaro (anche se sulla Rai tra Rai 2 e RaiSport potrebbero aprirsi finestre dedicate in particolare agli italiani). Ma gli appassionati di ciclismo potranno seguire tutte le sfide integralmente su Eurosport. Il canale del network europeo di canali televisivi sportivi, di proprietà di Warner Bros. Discovery, è visibile sia per gli abbonati Sky (clicca qui per abbonarti) che per quelli della piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).