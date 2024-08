L’Allianz Stadium di Torino vince il Most Valuable Field della stagione 2023-2024, premio istituito dalla Lega Serie A per il miglior terreno di gioco del campionato. Il campo della Juventus succede a quello dell’Atalanta risultato vittorioso nella stagione precedente.

L’assegnazione del Most Valuable Field è confermata anche per la stagione 2024/2025 durante la quale i terreni di gioco della Serie A verranno giudicati al termine di ogni giornata in base alla resa tecnica e prestazionale, nonché estetica.

La classifica finale della stagione 2023/2024, come sempre determinata grazie ai voti del capitano della squadra ospite, del direttore di gara, del regista della produzione televisiva dell’evento e dei tecnici agronomici della LNPA ha dunque individuato i tre migliori terreni di gioco della Serie A TIM 2023-2024:

Allianz Stadium di Torino MVF

Gewiss Stadium di Bergamo

Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia

Il premio è stato lanciato per la prima volta nella stagione 2021/22 e ha visto trionfare il campo da gioco della Dacia Arena di Udine nella sua prima edizione e quello del Gewiss Stadium di Bergamo nel 2022/23. Le votazioni prevedono che al termine della gara e prima della giornata successiva, ogni soggetto esprima il proprio voto secondo la propria competenza e lo comunichi al Delegato di Lega presente all’evento o mediante una mail indirizzata all’Ufficio Competizioni LNPA. Il voto può essere espresso secondo il seguente livello di condizione del terreno di gioco: