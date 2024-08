ManUTD, Ratcliffe: «Piano da un miliardo per ristrutturare Old Trafford»

“Quello che intendiamo fare è lavorare sulla ristrutturazione, che è la cosa ovvia e quella che sappiamo di poterci permettere”. Il Manchester United punta come principale obiettivo a lavorare sulla ristrutturazione dell’attuale Old Trafford: parola di Sir Jim Ratcliffe, il miliardario azionista di minoranza del club che ha preso in mano la gestione della società sotto diversi aspetti. Ma il patron di Ineos non chiude le porte all’ipotesi di un nuovo stadio: “Metteremo insieme una piccola task force – di cui probabilmente potremo parlare la prossima settimana – composta da persone che hanno opinioni utili e esploreremo se ha senso un progetto più grande”, ha spiegato Ratcliffe in una intervista a Sky Sport UK.

“Da quello che abbiamo visto dello stadio finora, c’è davvero un buon motivo per ristrutturare Old Trafford, probabilmente a un costo di circa £1 miliardo, o qualcosa del genere. Si finisce con un grande stadio, probabilmente con 80 o 90.000 posti. Non è perfetto perché si sta modificando uno stadio che è situato proprio accanto a una linea ferroviaria e cose del genere, quindi non è un mondo ideale. Ma si finisce con una soluzione molto buona. Il Manchester United ha bisogno di uno stadio degno di uno dei club più grandi del mondo e al momento, non lo è”.

Resta però l’ipotesi di un nuovo stadio. Ratcliffe infatti ha detto che idealmente amerebbe un nuovo “stadio del nord” per aiutare a rigenerare l’area – e dove “si potrebbe giocare la finale della FA Cup e non sarebbe tutto centrato intorno al sud dell’Inghilterra. In un mondo ideale, assolutamente, è lì che vorrei essere, ma bisogna essere pratici nella vita. Le squadre femminili potrebbero giocare lì. Le squadre dell’accademia potrebbero giocare lì. Alcune delle squadre locali potrebbero giocare lì e Old Trafford diventerebbe una sorta di risorsa per la comunità”.