Olimpiadi Parigi 2024: perché gli atleti mordono le medaglie

L’immagine più iconica è quella della ginnasta cinese, Yaqin Zhou, che dopo aver visto le colleghe italiane, Alice D’Amato e Manila Esposito mordere le proprie medaglie ottenute nella sfida sulla trave, dopo qualche istante di esitazione le imita.

Al di là dell’episodio in questione, è ormai prassi vedere in queste giornate olimpiche, gli atleti mordere le medaglie a seguito della premiazione.

Un rito, quasi un passaggio obbligato, dal quale nessuno – o quasi – si esime ormai.

Ma perché gli atleti mordono le medaglie?

Essendo come detto un rituale ormai assodato in tutte le competizioni, non solo nelle Olimpiadi, la genesi di questo gesto presenta tante origini differenti.

La prima spiegazione ha un’origine storica: l’oro, essendo un metallo duttile, poteva essere “testato” con i propri denti per capirne l’autenticità.

Ecco perché in passato – si pensi a una qualsivoglia scena di un vecchio film western – le monete si mettevano in bocca.