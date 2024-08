Parigi 2024, il medagliere aggiornato dei Giochi Olimpici

Il Medagliere Olimpiadi 2024 è il grande protagonista dei Giochi Olimpici. Per comprendere quanto Parigi 2024 entrerà nella storia delle Olimpiadi basta evidenziare come, anche nelle medaglie che verranno assegnate, ci sarà qualcosa di speciale.

In palio per la 33esima edizione dei Giochi Olimpici estivi saranno ben 5.084 le medaglie, suddivise tra i 32 sport in gara e le relative 39 discipline. La caratteristica unica di questi cimeli è il pezzo originale della Tour Eiffel che sarà presente in ognuno di essi, attribuendole un design innovativo rispetto alle precedenti edizioni. Unica eccezione Pechino 2008, dove le medaglie erano intarsiate con preziosi dischi di giada.

Le medaglie a Parigi 2024: ecco quanto valgono

Medaglie, dunque, dal grande valore simbolico, estetico ed economico, anche se la cifra in sé spetta a ognuno dei 206 Comitati Nazionali Olimpici in gara. L’Italia ha confermato le cifre di Tokyo 2020: un oro vale 180mila euro, un argento 90mila euro e un bronzo 45mila euro.

Ogni giornata della manifestazione olimpica sarà intrisa di gare dalle qualificazioni fino alle finali, per assegnare le medaglie dei Giochi Olimpici estivi: ecco la situazione aggiornata del medagliere delle Olimpiadi 2024.