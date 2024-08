Juventus Juventus Next Gen streaming gratis? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Juventus Juventus Next Gen streaming gratis, terza amichevole stagionale dei bianconeri di Thiago Motta.

Continua il giro di amichevoli della Juve, con i bianconeri che, dopo aver concluso la parte di ritiro in Germania, è tornata in Italia per terminare il lavoro pre-stagionale. Reduce dall’amichevole di Pescara di sabato scorso, quando aveva impattato 2-2 con i francesi del Brest, la Juventus di Thiago Motta affronterà il terzo impegno amichevole della stagione contro la squadra Next Gen allenata da Paolo Montero.

Juventus Juventus Next Gen streaming gratis? Quando si gioca

Juventus-Juventus Next Gen, match amichevole, si terrà all’Allianz Stadium di Torino il 6 agosto 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.30.

Juventus Juventus Next Gen streaming gratis? Le info sulla sfida

Per la terza amichevole stagionale dei bianconeri è prevista una triplice modalità per seguire l’incontro. Infatti, Juventus-Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).ma anche su Sky (clicca qui per abbonarti).

Inoltre, la partita dell’Allianz Stadium non solo sarà visibile ovunque fuori dall’Italia sul canale Youtube della Juventus, ma sarà, per la prima volta, trasmessa anche sui canali social dei content creator dedicati di Juventus Creator Lab, garantendo la più ampia platea possibile per l’evento.

I quattro content creator che trasmetteranno la partita saranno Celine Dept, Tia Tia, Adonias Fonseca e Luca Campolunghi.