Dal Norimberga all'Atletico: le avversarie della Juve nelle amichevole estive

La stagione 2024/25 ha ufficialmente aperto i battenti e i vari staff tecnici delle squadre di Serie A sono al lavoro per programmare al meglio la nuova annata. Parte importante del piano sportivo sono le amichevoli che le formazioni del massimo campionato italiano affronteranno prima della partenza ufficiale del campionato e delle varie competizioni internazionali.

Non fa eccezione la Juventus, che ha affidato la sua nuova era sportiva alla guida di Thiago Motta, chiamato a confermarsi in una grandissima piazza italiana e non solo dopo i risultati eccezionali ottenuti con il Bologna, portato fino al quinto posto in Serie A, piazzamento valso la qualificazione alla Champions League 2024/25.

Juve amichevoli estate 2024 – Le date della nuova stagione

L’edizione 2024/25 della Serie A inizierà nel weekend del 17-18 agosto, stesso periodo scelto per quella precedente. E che arriva dopo la fine degli Europei e della Copa America. Mentre i bianconeri dovranno confrontarsi con la nuova formula della Champions League che garantisce otto gare nella prima fase con un calendario che garantisce sfide per tutto l’arco della stagione. Senza dimenticare ovviamente il calciomercato che vedrà Cristiano Giuntoli molto attivo per tutta l’estate.

Juve amichevoli estate 2024 – Tutti gli impegni dei bianconeri

Di seguito, sempre in aggiornamento, il calendario delle amichevoli estive della Juventus in vista della stagione 2024/25. Niente tournée negli Stati Uniti quest’anno, visto che le quattro sfide in programma si giocheranno in Italia, Germania e Svezia:

Venerdì 26 luglio, Norimberga-Juventus (Max-Morlock Stadion, ore 17.00)

(Max-Morlock Stadion, ore 17.00) Sabato 3 agosto, Juventus-Brest (Stadio Adriatico di Pescara, ore 21.00)

(Stadio Adriatico di Pescara, ore 21.00) Martedì 6 agosto, Juventus A-Juventus B (Allianz Stadium, orario in via di definizione)

(Allianz Stadium, orario in via di definizione) Domenica 11 agosto, Juventus-Atletico Madrid (Ullevi Stadium di Goteborg, ore 15.00)

[IN AGGIORNAMENTO]