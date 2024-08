I top campionati europei pronti a tornare: ecco le grandi sfide disponibili su Sky

La lotta per spodestare il Manchester City, sempre più dominante, nel campionato più seguito al mondo. La voglia di riscatto del Bayern Monaco, che vuole tornare in vetta dopo le difficoltà dell’anno scorso. I grandi campioni, da Erling Haaland a Harry Kane, ma anche i top allenatori da Pep Guardiola a Xabi Alonso. È tutto pronto per l’inizio della stagione 2024/25 nei top campionati del vecchio continente, che saranno trasmessi in esclusiva anche su Sky Calcio.

Dove vedere Premier League, riparte la caccia al Manchester City

La Premier League e la Bundesliga infatti sono due dei principali tornei d’Europa che saranno trasmessi in diretta anche nella stagione 2024/25 sulla pay-tv. Il primo a partire sarà il campionato inglese, con la sfida tra Manchester United e Fulham che aprirà ufficialmente la stagione 2024/25 nell’anticipo di venerdì 16 agosto. Sabato sarà poi il turno del nuovo Liverpool di Arne Slot, che esordirà in casa del neopromosso Ipswich Town, mentre domenica andrà in scena subito un big match con il Chelsea che ospiterà a Stamford Bridge il Manchester City che ha alzato il trofeo nelle ultime tre stagioni consecutive.

Dove vedere Bundesliga, il Bayern Monaco rivuole la vetta

Il via alla Bundesliga 2024/25 sarà dato invece dalla sfida tra il Borussia Monchengladbach e il Bayer Leverkusen campione in carica. Le “aspirine” di Xabi Alonso nella scorsa stagione hanno sorpreso tutti e puntano a ripetersi, grazie anche alla conferma del tecnico spagnolo in panchina. Il Bayern Monaco però vuole tornare subito in vetta, dopo una stagione 2023/24 particolarmente complicata in patria, cedendo lo scettro di campioni di Germania per la prima volta dal 2012/13 chiudendo così una striscia di undici campionati vinti consecutivamente. I bavaresi esordiranno il 25 agosto in casa del Wolfsburg, mentre tra le altre big sia il Lipsia che il Borussia Dortmund esordiranno sabato 24 agosto rispettivamente contro il Bochum e l’Eintracht Francoforte.

Dove vedere Premier League Bundesliga, le grandi sfide in diretta su Sky

Sia lo spettacolo del calcio inglese che i top club e i top player della Bundesliga saranno così protagonisti su Sky Calcio (clicca qui per abbonarti). La pay-tv di Comcast trasmetterà in esclusiva entrambi i tornei, con le migliore sfide che andranno così in onda su Sky. Campionati che si aggiungeranno agli eventi che saranno trasmessi su Sky nel pacchetto sport, dalla Serie A (3 partite su 10 a turno) fino alla Serie C (1143 partite in esclusiva nazionale) passando per la nuova Champions League (185 partite su 203 a stagione) e tutte le partite di Europa League e la Conference League in esclusiva.