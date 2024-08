Dove vedere Roma Barnsley tv streaming? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Roma Barnsley tv streaming, nuova amichevole pre-stagionale dei giallorossi di Daniele De Rossi.

Continua il giro di amichevoli della Roma, che punta a prepararsi al meglio per la nuova stagione che partirà il prossimo 18 agosto in casa del Cagliari. La preparazione così prosegue per i giallorossi, che fino al 10 agosto sarà impegnata nel ritiro del St. George’s Park National Football, casa del calcio inglese in cui le selezioni britanniche preparano i grandi appuntamenti.

Una scelta, quella della società, per permettere alla squadra di godersi il clima inglese dopo il caldo di Trigoria e che ha visto riaggregarsi al gruppo anche Leandro Paredes; l’argentino, reduce dalla vittoria in Coppa America, pur di esserci, ha rinunciato a una parte delle sue vacanze. Chi ancora non c’è, invece, è Artem Dovbyk, fermato da piccoli problemi con il visto e pronto a raggiungere i compagni tra domani o al massimo mercoledì mattina. Probabile, però, che l’attaccante ucraino salti il primo match amichevole.

Dove vedere Roma Barnsley tv streaming? Quando si gioca

Roma-Barnsley si disputerà martedì 6 agsto 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18 ora italiana.

Dove vedere Roma Barnsley tv streaming – Come seguire la sfida

Per la nuova amichevole pre-stagionale dei giallorossi di Daniele De Rossi (confermato alla guida della squadra capitolina dopo essere subentrato a José Mourinho nel corso della passata stagione) non è prevista una trasmissione in diretta tv in chiaro. Ma i tifosi giallorossi potranno assistere in diretta alla sfida in diretta streaming. Infatti, Roma-Barnsley sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).

Dove vedere Roma Barnsley tv streaming – L’offerta di DAZN

Amichevoli e Soccer Champions Tour completano un’offerta estiva di grande sport che non si ferma al calcio: tutti i fan, infatti,potranno seguire in app, grazie ai canali Eurosport HD1 e HD2 e ai sei nuovi canali tematici di Eurosport disponibili su DAZN, i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

L’offerta di DAZN comprende anche tutte le partite di Serie Afino al 2029, il calcio internazionale con in esclusiva LaLiga EA Sports e le partite di Porto, Benfica e Sporting Lisbona della Liga Portugal Betclic, il basket con la Serie A, l’EuroLega e l’Eurocup, la Basketball Champions League, la nuova ricca offerta dedicata alla pallavolo che vede anche la SuperLega maschile e Serie A1 femminile dalla prossima stagione 2024/2025 e le edizioni del Campionato Mondiale 2025 e 2027, il grande fighting, selezionate partite di NFL e molto altro ancora.