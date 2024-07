Il nuovo stadio della Roma: 55mila posti e costi per 1 mld. Lavori dal 2025

Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro in Campidoglio fra il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il vicepresidente del club giallorosso Ryan Friedkin e la Ceo del club, Lina Souloukou. Sul tavolo la situazione nuovo stadio della società capitolina con i sopralluoghi che continuano ad andare avanti nel quartiere di Pietralata.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel pomeriggio di ieri poi la Roma ha pubblicato il video del rendering definitivo per lo stadio. La presentazione è avvenuta alla presenza del primo cittadino della Capitale. E gli aggettivi usati dai presenti sono stati: unico, futuristico e monumento al verde. Un impianto privato che consentirà di riqualificare un intero quartiere, come sottolineato dallo stesso quartiere.

Quanto costa lo stadio della Roma – Obiettivo consegna nel 2027

Una struttura dal valore di 1 miliardo di euro, «pensata per la città», ha aggiunto un entusiasta Friedkin, un gioiello che entro il 2027, nel centenario della società, diventerà un capolavoro vivente di tifo giallorosso. L’impianto è stato progettato in particolare per offrire ai tifosi giallorossi una Curva Sud con 10.000 posti, una delle più grandi d’Europa, con una capacità complessiva di 55.000 posti, estendibile a 62.000. Di questi, 7.000 posti saranno utilizzabili su richiesta per eventi speciali e per ospitare sponsor internazionali.

Poi, nel settore sud, dedicato al pubblico giallorosso, il progettista – il celebre studio americano Populous, noto per stadi come quello del Tottenham e di Wembley tra gli oltre 1.300 già progettati – ha posizionato il cuore dell’impianto. Si intende creare una piccola Bombonera in stile Boca nel parco di Pietralata, sul modello del Borussia Dortmund. In quest’area commerciale di 17.000 metri quadri sorgeranno anche il museo della Roma, il negozio per i tifosi e altre aree dedicate alle famiglie, ridando nuova vita a una zona da tempo abbandonata.

Quanto costa lo stadio della Roma – Il commento di Ryan Friedkin

«Questo straordinario stadio non è solo una nuova casa per la Roma e i suoi tifosi, ma anche un punto di riferimento per tutti i cittadini di Roma – ha ribadito Ryan Friedkin –. Con il suo design iconico ispirato all’architettura romana classica e le strutture all’avanguardia, lo stadio offrirà un’esperienza di livello mondiale a tutti, dai tifosi di calcio alla comunità locale. In qualità di custodi appassionati della Roma. Siamo impegnati a creare uno spazio che incarni lo spirito e la tradizione del nostro club, diventando al contempo un simbolo globale di innovazione ed eccellenza e un modello di responsabilità ambientale».

Un cambio di passo, auspicato da tempo, e che si è concretizzato proprio quando la trattativa del Friedkin per l’Everton è naufragata, con la proprietà statunitense che ha messo da parte, almeno per il momento, il proprio progetto di multiproprietà, e sta concentrando tutte le proprie forze sulla Roma, compreso il dossier stadio.

«A settembre – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia –, ci sarà il riavvio degli approfondimenti tecnici di carattere urbanistico e trasportistico. Nei successivi 90 giorni, verrà poi consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica, che dovrà ricevere l’approvazione finale da parte di tutti gli enti». Il calendario, già approvato dalle parti, prevede poi entro la fine del 2025 l’inizio dei lavori per le opere propedeutiche alla realizzazione dello stadio. La consegna è prevista per il 2027, l’anno che celebrerà un secolo dalla fondazione del club, che sarà così pronto a entrare in una nuova era.