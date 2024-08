Olimpiadi Parigi 2024: i record più longevi dell’atletica

Il primo obiettivo, quello dichiarato, sognato e inseguito da ogni atleta è chiaramente uno: mettersi una medaglia al petto, auspicabilmente del metallo più nobile possibile.

Ma il secondo, quello che cercano i campioni mai paghi, quello che porta l’atleta a scrivere il proprio nome nella leggenda è quello del record olimpico. Ed è l’obiettivo che cercheranno di raggiungere i fuoriclasse in scena a Parigi per le Olimpiadi 2024.

D’altronde, affiancare il proprio nome alla miglior velocità in una data disciplina, al miglior tempo o alla migliore distanza rappresenta l’essenza della competizione.

Magari non dello sport che per sua natura ha un portato valoriale più ampio e complesso ma della competizione, dell’agonismo puro, assolutamente sì.

E i record olimpici hanno un valore in più, considerato che si assegna ogni quattro anni. Certamente possono essere superati – in termini di prestazioni – dai record mondiali che possono essere stabiliti in diverse manifestazioni e in altrettanti momenti in giro per il mondo; ma in termini di valore assoluto, non hanno lo stesso sapore del record olimpico.

Record più longevi olimpiadi atletica: gli sport inclusi

Inoltre, va sottolineato che il CIO non riconosce record per tutti e 32 gli sport presenti in rassegna ma solo per 7 discipline (e relative specialità):

Atletica leggera

Ciclismo su pista

Nuoto

Pattinaggio di velocità

Sollevamento pesi

Tiro al volo

Tiro con l’arco

Ma se i record, per definizione, una volta stabiliti sono pronti per essere superati, grazie anche all’evoluzione fisica, al miglioramento della preparazione atletica, senza dimenticare all’evoluzione tecnologica dell’attrezzatura, alcuni di questi riescono a resistere per molto, molto tempo.