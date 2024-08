A che ora gareggia Fabbri: la gara del lancio del peso tv streaming

Dopo aver visto la cerimonia inaugurale di venerdì, la 33esima edizione delle Olimpiadi è entrata nel vivo. Parigi si appresta così a vivere poco più di due settimane come centro del mondo dello sport con un calendario ricco e fittissimo di gare e, di conseguenza, di medaglie. E questa settimana inizia l’atletica, con diversi atleti italiani in gara con molte possibilità di conquistare medaglie.

A che ora gareggia Fabbri lancio del peso tv streaming – Gli avversari principali

Fra gli appuntamenti principali di oggi ecco che spunta il lancio del peso dove uno dei grandi favoriti è proprio il nostro Leonardo Fabbri che si presenta con grandi ambizioni alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha tutte le carte in regola per puntare a una medaglia. Il primatista italiano ha sempre vinto in stagione ed è sempre andato oltre i ventidue metri nelle undici gare in cui si è imposto, con il picco del record nazionale di 22.95 metri raggiunto a metà maggio. Il Campione d’Europa e vice campione del mondo ha battuto i suoi avversari diretti un paio di settimane fa in Diamond League: gli statunitensi Ryan Crouser e Joe Kovacs si sono inchinati a Londra al cospetto del nostro portacolori e ora spera di replicarsi anche nella capitale francese.

Gli avversari di riferimento sono i già citati americani Ryan Crouser e Joe Kovacs: il primo è Campione Olimpico di Rio 2016 e Tokyo 2020, Campione del Mondo in carica, primatista mondiale con 23.56 metri; il secondo è l’unico ad avere superato i 23 metri in stagione e vanta un palmares da pluri medagliato in campo internazionale. Attenzione anche ad altri rivali di grandissimo rango: l’altro statunitense Payton Otterdahl, il neozelandese Tom Walsh, il lussemburghese Bob Bertemes, il ceco Tomas Stanek, il polacco Konrad Bukowiecki, il giamaicano Rajindra Campbell. Ci proverà anche l’altro azzurro Zane Weir.

A che ora gareggia Fabbri lancio del peso tv streaming – Come seguire le qualificazioni

Leonardo Fabbri inizierà il proprio cammino nella giornata di venerdì 2 agosto alle ore 20.10 quando andranno in scena le qualificazioni: passeranno il turno gli atleti che spediranno l’attrezzo ad almeno 21.35 metri o i migliori 12 lanciatori del turno. Si dovrebbe trattare di un pro forma, ormai quelle misure sono di allenamento per il colosso toscano, che punterà a chiudere i conti già al primo tentativo e cercando di andare oltre i 22 metri senza strafare.

Per le gare del torneo olimpico non è sempre prevista la trasmissione integrale in diretta in chiaro (anche se sulla Rai tra Rai 2 e RaiSport si apriranno finestre dedicate in particolare agli italiani). Ma gli appassionati di tennis potranno seguire tutte le sfide integralmente su Eurosport. Il canale del network europeo di canali televisivi sportivi, di proprietà di Warner Bros. Discovery, è visibile sia per gli abbonati Sky (clicca qui per abbonarti a NOW) che per quelli della piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).