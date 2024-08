Dividendi da 4 milioni per Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi dalla holding H14

Il bilancio del 2023 appena pubblicato da H14, newco controllata da Luigi, Barbara ed Eleonora Berlusconi con quote uguali, ha registrato un profitto di 16,5 milioni di euro, leggermente inferiore ai 17,7 milioni dell’anno precedente. Di questo utile, 12,5 milioni sono stati accantonati e 4 milioni distribuiti come dividendi. L’anno scorso, durante l’assemblea che approvò il bilancio 2022, i tre figli di Silvio Berlusconi ricevettero una cedola di 3 milioni, e in autunno si spartirono un altro dividendo di 10 milioni. È probabile che seguiranno la stessa strategia anche quest’anno. A riportarlo è l’edizione odierna di MF-Milano Finanza.

Passando all’attivo, che ammonta a 454,5 milioni di euro, questo è composto da 67 milioni di crediti e 9 milioni di liquidità. Le partecipazioni valgono 368,8 milioni e comprendono tre controllate: l’immobiliare B Cinque, H14S e Zd, che detiene una piccola quota nella società americana ZocDoc, una piattaforma online per la ricerca di medici. Inoltre, ci sono due collegate che hanno lanciato club deal (Ruck e Redeal), oltre a partecipazioni azionarie (6,2 milioni), quote di private equity (10,6 milioni) e titoli non immobilizzati (5,6 milioni).

Il conto economico ha beneficiato di 12,3 milioni di euro di proventi da partecipazioni, costituiti da 1,5 milioni di dividendi dalle collegate e 10,4 milioni di plusvalenze su azioni. Tra gli altri proventi, si registrano 6,7 milioni da quote di private equity, 3,5 milioni da plusvalenze da vendite di azioni e 6,4 milioni da plusvalenze dalla vendita di quote di hedge fund. Il portafoglio include una partecipazione nel club deal di Mediobanca (Tec) e in alcuni veicoli da essa promossi. Alla fine del 2023, H14 ha lanciato un terzo club deal chiamato Annapurna, acquisendo circa il 10% di Weroad, un tour operator online.

H14 è stata fondata nel 2022 quando Holding Italiana Quattordicesima, appartenente ai tre figli di Silvio Berlusconi e Miriam Bartolini (Veronica Lario), ha mantenuto la quota in Fininvest ma ha trasferito alla nuova società gli asset finanziari diversificati tramite scissione. Recentemente, Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, è stato riconfermato nel consiglio di amministrazione di H14. La Russa Jr. è parte del board presieduto dal figlio del defunto ex premier, insieme alle sue due sorelle e Fulvio Pietribiasi, CEO di Mediolanum International Funds.